Escándalo $LIBRA: Hayden Davis aseguraba ‘controlar’ a Javier Milei y admitió sobornos en Argentina

En medio de la polémica por el colapso de la criptomoneda $LIBRA, el empresario estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y asesor de lanzamiento del proyecto, aseguró haber realizado pagos ilegales para acceder al entorno cercano del presidente argentino Javier Milei. El mandatario negó cualquier vinculación directa y afirmó que su participación se limitó a difundir el proyecto en redes sociales.

La controversia comenzó el viernes pasado, cuando Milei publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje promoviendo la compra de la criptomoneda. En el post, el presidente afirmó que el proyecto "Viva la Libertad Proyect" impulsaría la economía argentina financiando pequeños emprendimientos. Tras la publicación, la cotización de $LIBRA se disparó, pero en pocas horas se desplomó abruptamente, generando pérdidas millonarias.

Según reportes del sitio especializado CoinDesk, Davis intercambió mensajes en los que se jactaba de tener influencia directa sobre Milei y su hermana, Karina Milei. En uno de los textos, fechado en diciembre, Davis afirmó: “Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga”. Además, aseguró haber enviado dinero a Karina Milei para garantizar el respaldo del mandatario: “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, afirmó Davis.

La estafa habría afectado a unas 40,000 billeteras digitales, generando pérdidas estimadas entre 70 y 100 millones de dólares. La polémica escaló rápidamente, y el sábado, Davis declaró en una entrevista con el youtuber Stephen Findeisen que su participación en el proyecto fue en nombre de Javier Milei. “No soy el protagonista aquí, lo hice en nombre de Milei”, aseguró. Además, reveló que se reunió con el presidente argentino en la Casa Rosada el 30 de enero pasado, y que Milei había conocido previamente a Julian Peh, fundador de KIP Protocol, durante el evento Tech Forum LATAM en octubre de 2024.

Frente a las acusaciones, Milei ofreció anoche su primera declaración pública en una entrevista con el canal TN. Negó haber promocionado la criptomoneda y explicó: “Yo no lo promocioné, lo difundí. Me comí un cachetazo”. Además, sostuvo que los inversores conocían los riesgos inherentes a este tipo de activos y que el Estado no tenía responsabilidad en el asunto: “Es como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala. Es un problema entre privados”, señaló. El presidente también anunció que solicitó a la Oficina Anticorrupción que investigue si su actuación incurrió en alguna falta legal.

El escándalo ha provocado un fuerte impacto tanto en el ámbito político como en la comunidad cripto. Mientras la Justicia de Argentina y Estados Unidos inicia investigaciones para esclarecer los hechos, el caso continúa generando repercusiones en los mercados internacionales.