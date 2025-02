El futuro de Rodrigo Villagra sigue envuelto en incertidumbre. Han pasado más de dos semanas desde que River Plate acordó la rescisión de su contrato, con la promesa de un pago de 12 millones de dólares por parte del grupo económico liderado por Foster Gillett. Sin embargo, la transferencia del dinero aún no se concretó, lo que ha generado preocupación en la dirigencia del club.

Mientras tanto, el mediocampista continúa entrenándose por su cuenta, esperando una resolución. Su situación es atípica: dejó de formar parte del plantel principal del Millonario luego de que se confirmara su salida, pero la demora en la transacción económica mantiene en vilo su futuro.

🔍 Un acuerdo en riesgo

La operación se cerró sorpresivamente a finales de enero, cuando River decidió desprenderse del volante ex-Talleres tras un inicio de temporada sin minutos. La negociación contemplaba que el jugador ejecutara su cláusula de rescisión con los fondos aportados por Foster Gillett, pero a la fecha el dinero sigue sin aparecer.

Esta demora no solo genera incertidumbre en Núñez, sino que también afecta el mercado de pases del club, que ya había iniciado gestiones para incorporar a Kevin Castaño como reemplazo.

🏟️ ¿Qué hará River si el pago no llega?

Desde la dirigencia no contemplan la reincorporación de Villagra al equipo, pero tampoco descartan tomar medidas si la situación no se resuelve en los próximos días. Si bien el acuerdo de rescisión sigue en pie, el Millonario evalúa un ultimátum para que el grupo inversor cumpla con lo pactado o, en su defecto, buscar un nuevo comprador.

Mientras tanto, en el club analizan alternativas internas para suplir la ausencia del mediocampista. Una de las opciones que toma fuerza es la promoción de Joaquín De la Cuesta, juvenil de la Reserva, aunque todo dependerá de la evolución del caso Villagra y la llegada de refuerzos.

La incertidumbre persiste en Núñez y River sigue a la espera de respuestas concretas. La pelota, ahora, está del lado de Foster Gillett.