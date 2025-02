Acceder a subsidios en luz y gas: todo lo que hay que saber para evitar pagar tarifas más caras

El Gobierno mantiene abierta la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) para que los usuarios residenciales puedan solicitar o actualizar su situación y acceder a descuentos en sus facturas de electricidad y gas natural.

Con el nuevo esquema tarifario, las facturas aumentarán en promedio 1,5% en electricidad y 1,6% en gas durante febrero

¿Quienes pueden solicitar el subsidio?

Pueden acceder a la calificación todos los hogares que cumplan con los criterios socioeconómicos establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación . Las condiciones principales son:

✅ Ingresos mensuales menores a 3,5 Canastas Básicas Totales del hogar tipo 2 del INDEC (equivalente a $3.585.522,5 según los datos de diciembre 2024). En la Patagonia, el límite es un 22% superior .

✅ No poseer tres o más inmuebles propios .

✅ No contar con tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años .

✅ No ser titular de una embarcación o aeronave de lujo .

✅ No tener participación social en empresas con capacidad económica plena.

Cómo hacer el trámite de inscripción en el RASE

Para solicitar el subsidio, es necesario ingresar a la plataforma oficial del Gobierno a través del siguiente enlace: https ://www .argentina .gob .ar /subsidios /facturas . Allí se debe completar un formulario con los siguientes datos:

📌 Número de medidor y número de cliente que figuran en la factura de luz y gas.

📌 DNI y CUIL de todos los mayores de 18 años en el hogar.

📌 *Ingresos mensuales netos d

Correo electrónico de contacto

📌comedor o merendero comunitario registrado en el RENACOM , se

¿Cuántos hogares reciben el subsidio actualmente?

Según datos oficiales, actualmente están inscriptos 16,3 millones de usuarios de electricidad y 9,5 millones de gas natural. De estos, el 58% de los hogares acceden a bonificaciones en el costo.

📊 Distribución de subsidios por segmento de ingresos:

🔹Nivel 2 (bajos ingresos):6,

🔹Nivel 3 (ingresos medios): 3

Nivel 1 (altos ingresos): No reciben subsidio

Recortes graduales en los subsidios

A pesar de que el Gobierno anunció en enero una reducción en las bonificaciones para los sectores de ingresos bajos y medios, la Secretaría de Energía aclaró que la disminución será gradual.

🔹 Bonificaciones actuales para electricidad:

Nivel 2: 71,8% de descuento

Nivel 3: 55,94% de descuento

🔹 Bonificaciones actuales para gas natural:

✔Nivel 2:64% de descuento

Nivel 3: 55% de descuento

Con los aumentos programados en las tarifas, el acceso al subsidio se vuelve fundamental para miles de hogares que buscan alivio en sus costos mensuales.

Para más información, se recomienda ingresar a https ://www .argentina .gob .ar /subsidios /facturas o consultar con la distribuidora de energía de cada región.