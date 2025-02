Franco Colapinto, la nueva apuesta de Flavio Briatore en la Fórmula 1

La llegada de Franco Colapinto a Alpine ha causado gran expectativa en el paddock de la Fórmula 1 . Con el respaldo del influyente Flavio Briatore , el joven piloto argentino ha firmado un contrato de cinco años con la escudería francesa, consolidando su posición como piloto de reserva junto a Paul Aron y Ryo Hirakawa.

El histórico ex Ferrari y Benetton, Joan Villadelprat , ha lanzado una afirmación contundente en una entrevista con el canal de YouTube Data Performance F1 :

"Briatore cree que tiene al siguiente Schumacher con Colapinto. No creo que confíe en Doohan, y su permanencia en Alpine "Está en la cuerda floja" , expresó.

¿Un futuro incierto para Doohan?

Villadelprat explicó que Doohan cuenta con una cláusula que le garantiza solo cinco carreras más en la escudería antes de una posible reestructuración. Además, enfatizó que en la Fórmula 1 los contratos suelen incluir disposiciones que permiten reemplazar a un piloto si no cumple con determinados tiempos frente a su compañero de equipo.

"Flavio ha invertido 20 millones en Colapinto porque ve en él destellos de un grande. Si Doohan no llega al nivel de Pierre Gasly, su futuro en Alpine está sentenciado" , añadió el exdirector de Benetton.

Colapinto, el elegido de Briatore

La apuesta de Briatore por Colapinto se fundamenta en el desempeño del argentino en la pasada temporada. Tras debutar en Monza con Williams y sumar puntos en Bakú, su progresión llamó la atención de Alpine, que decidió sumarlo a sus filas. Sin embargo, el camino hacia un asiento titular no será fácil, ya que deberás demostrar que puedes competir al más alto nivel.

Villadelprat fue tajante sobre la realidad del automovilismo:

"Esto no es una ONG. Aquí ganan los peleadores. Si Doohan no está a la altura, no creo que dure mucho tiempo en el equipo" .

El futuro de Colapinto y Doohan en Alpine sigue siendo una incógnita, pero la confianza de Briatore en el joven piloto argentino podría marcar un antes y un después en su carrera.