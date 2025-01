La fecha clave que mira Boca y apura la decisión de Paredes

Son días tensos. De acuerdos. De definiciones. De negociaciones. Sobre todo para Boca, que entabló negociaciones con Leandro Paredes y espera poder cerrar su vuelta en este mercado de pases, aunque confían en que, si no es ahora, se dará en junio, cuando termine su contrato en Roma. Más allá del optimismo, en Brandsen 805 están atentos a una fecha que podría ser clave para el transcurso de las charlas.

No hace falta ahondar demasiado en las estadísticas para darse cuenta que el oriundo de San Justo es un jugador importante en el esquema de Ranieri. Titular y hasta a veces capitán, el campeón del mundo con la Selección Argentina disputó nueve de los 12 encuentros que lleva la Loba bajo el mando del histórico entrenador italiano, quien asumió en reemplazo de

Por lo tanto, la tarea de conseguirle un reemplazante, en el caso de que las negociaciones contractuales y entre clubes avancen, se volvería aún más compleja debido al poco tiempo que le queda. El mercado de invierno de la Serie A, al igual que la mayoría de las ligas importantes de Europa, cerrará el lunes 3 de febrero, por lo que Roma solo cuenta con un puñado de días para negociar por otra estrella.

No obstante, hay que recordar que hicieron algunas averiguaciones en los últimos días. Sondearon la actualidad de Casemiro, hoy en Manchester United y con un valor de 12 millones de euros según Transfermarkt, Davide Frattesi (Inter de Italia- 32.000.000) y Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach - 15.000.000).

A su vez, el Xeneize se enfrenta a un inconveniente similar, dado que el mercado argentino termina el 31 de enero. Pero la partida a préstamo por 18 meses de Mauricio Benítez a Royal Antwerp de Bélgica le daría una prórroga hasta marzo para incorporar más refuerzos.

En las últimas horas, hubo un nuevo contacto entre Paredes y Riquelme, en el que el jugador le habría manifestado su deseo de regresar ahora. Ergo, solo quedaría ponerse de acuerdo en los montos contractuales -Boca le propuso ser el mejor pago del plantel, junto con Edinson Cavani, durante cuatro años- y luego enviar una oferta a la Loba, que no pondrá sobre la mesa únicamente el deseo del mediocampista, sino sus chances de comprar un sustituto en tiempo récord.

En principio, Ranieri se encargó de dejar clara su postura. "No me interesan los rumores. Estoy muy feliz si se queda. Él sabe cuánto lo respeto. Me entristecería perder a un campeón del mundo y a un tipo increible que, incluso cuando no jugaba, entrenaba con (Mats) Hummels a toda velocidad", expresó tras el triunfo por 2-0 sobre Eintracht Frankfurt en la Europa League, y sentenció: "Entiendo las necesidades de cada jugador y de cada familia. Pero él no me dijo nada". Entre el bordó y el azul y oro estará el color de decisión del hombre con La Bombonera tatuada en el pecho.