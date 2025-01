Las Becas Progresar, por su parte, tienen un sistema independiente de aumentos. Sin embargo, tiene ciertos requisitos para cobrar su totalidad.

Los motivos por los que las Becas Progresar serán dadas de baja

Capital Humano advirtió que los beneficiarios que no aprueben el 50% de las materias del ciclo vigente y no tengan la regularidad escolar no recibirán sus pagos.

La inscripción/renovación del Progresar se abrirá en marzo de 2025. La carta de Educación será la encargada de realizar la suspensión y los titulares no verán el cobro de ANSES hasta regularizar su situación. De esta manera, podrán acceder a la liquidación de $ 35.000 que recibió la suba del 75% en septiembre.

La manera para destrabar la suspensión de pagos

El período de reclamos está dirigido a quienes se les rechazó su solicitud en Becas Progresar por motivos académicos, como equivocaciones al declarar la institución educativa en la que cursan.

Los estudiantes pueden corregir su Declaración Jurada (DDJJ) y entrar en una nueva evaluación si siguen estos pasos:

Ingresar a la página oficial de Becas Progresar con usuario y contraseña.

Editar la DDJJ cargada durante la inscripción y guardar los cambios.

Revisar periódicamente el portal para consultar mensajes o novedades sobre el estado del trámite.

Cómo recuperar las Becas Progresar

Desde el año pasado, las instituciones deben realizar tres certificaciones anuales de la regularidad escolar de forma digital.

Sin embargo, el trámite es responsabilidad de las instituciones educativas. En caso de omisión, el beneficiario debe iniciar una gestión desde el portal del programa.

Los titulares de Becas Progresar que han sufrido suspensiones debido a la falta de certificación de regularidad escolar deben gestionar un reclamo.