Separados: Cande Tinelli y Coti Sorokin le pusieron fin a su relación a menos de un año de casarse

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin habrían terminado su relación a menos de un año de contraer matrimonio, así lo anunció Ángel de Brito en LAM. La pareja había hecho pública su relación el pasado noviembre del 2020 y, tras acusaciones de infidelidad y varias idas y vueltas, se casaron el 24 de febrero del 2024.

Sin revelar nombres, De Brito se refirió a la polémica separación de estos dos famosos y aseguró que “puede tener daños colaterales, porque no solo ellos son los famosos. Hay más involucrados”.

Entre los motivos de separación, el conductor mencionó que hay una importante "diferencia de edad" y que ella “no se lo fuma más”.

Y aseguró que quien le compartió los detalles es alguien del entorno de la pareja: "Esta fuente, la que me comunica la noticia, no es una persona con la que me hable frecuentemente. ‘Solo me animo a contártelo a vos, porque sé que no me vas a quemar’".

"Hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante, porque ella está cansada de ciertas actitudes de él", indicó el periodista tras revelar el nombre de la hija de Marcelo Tinelli y el cantante.