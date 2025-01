Abdulai Juma Bah se ha despedido este miércoles del Real Valladolid y ha puesto rumbo al Manchester City inglés tras abonar su cláusula de rescisión, seis millones de euros, cuatro meses después de su llegada desde Sierra Leona con un coste de 200.000 euros y de debutar en primera casi desde el primer momento.

Esos seis millones de euros es la compensación a la entidad vallisoletana debido a que la licencia del defensa central era de un jugador Sub 19 y, si bien se trató de renegociar su contrato, parece que al final se mantuvo la misma.

En su cláusula se especificaba que, en el caso de que hubiera una rescisión unilateral del contrato por cualquier motivo que no fuese responsabilidad del club, el pago de seis millones permitiría a Juma Bah salir del mismo, como así ha sucedido, han explicado a EFE fuentes cercanas al jugador.

Fue el club vallisoletano, según las mismas fuentes, el que no valoró al jugador como merecía al no cambiar su licencia Sub 19, de ahí que, pagando la cláusula, haya podido marcharse en busca de una mejor oportunidad.

El defensor central de Sierra Leona empezará una nueva etapa en el club inglés tras su breve periplo en el Real Valladolid, ya que llegó en el mercado de verano, en calidad de cedido, procedente del Alk Freetown, africano.

El contrato de cesión con el club africano finalizaba el 30 de junio de la presente temporada e incluía una cláusula para ejercer, por parte del Real Valladolid, una opción de compra que la entidad blanquivioleta hizo efectiva el pasado 1° de enero para que los derechos federativos del central pasaran a pertenecerle, bajo un nuevo contrato de mayor duración, y con mejores condiciones.

Así consta en el comunicado enviado por el club, que se muestra "decepcionado e indignado" ante el paso dado por el defensa y su agente, y ha advertido que acudirá a las jurisdicciones legales y deportivas oportunas para el ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses.

El Real Valladolid considera que, tras la decisión de Juma Bah se encuentra el Manchester City, que parece haber asesorado al jugador para que adopte esta vía que coloca al Real Valladolid en una situación de indefensión, después de haber rechazado recientemente ofertas económicas de una cuantía superior.

Más aún cuando el jugador se encuentra en periodo legal protegido de etapa juvenil y, que en las últimas fechas se había negado a suscribir la licencia de jugador profesional, ya que ello conllevaba el automático incremento de su cláusula de rescisión.

Pero, según las otras fuentes, a Juma ni siquiera se le informó de todo eso, ni se le dijo que se había tomado esta decisión, ni se hizo oficial el supuesto cambio de contrato, por lo que este comunicado lo único que pretende es hacer quedar bien al club delante de su afición, cuando esta situación se ha producido por su inacción.

Si la Federación Española de Fútbol acepta cancelar legalmente la licencia del jugador, se demostraría que lo acontecido ha entrado dentro de los parámetros establecidos para cada categoría profesional y contractual que, en el caso de Juma Bah, correspondía a la U19.

Abdulai Juma Bah y su agente comunicaron al Real Valladolid, en la tarde de ayer, su intención de romper unilateralmente el contrato que une a ambas partes y, de manera previa, el Manchester City envió un comunicado en el que solicitaban al Real Valladolid abrir negociaciones por el jugador para una posible transferencia definitiva.

Este miércoles, el sierraleonés ha decidido no presentarse al entrenamiento, y por eso el club responsabiliza al futbolista del incumplimiento de sus compromisos contractuales, y ha solicitado a su departamento jurídico el inicio de acciones disciplinarias al respecto.