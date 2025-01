El uno x uno de River: los puntajes vs. México, por un amistoso internacional

Franco Armani - 6

Reglas para puntuar a un arquero: cuando no le llegan nunca, va un 6. Ni siquiera cuando México la tuvo un poquito en el segundo tiempo el Flaco fue inquietado un poquito.

Gonzalo Montiel - 6

La de millonadas que gastó River buscando un lateral derecho desde la ida de Cachete, la de jugadores que probó allí. Finalmente lo encontró, el reemplazo de Montiel es Montiel. Salida permanente, presencia y garantía absoluta.

Gonzalo Ariel Montiel. Un hincha como vos. Como nosotros. Como todos.





Germán Pezzella - 6

Mejor que en el partido ante la U de Chile, se lo vio más firme, bien en el uno contra uno, seguro de arriba, con timming para ir al piso. Falta que gane en seguridad. Todavía comete errores en la salida. Único de los futbolistas de campo que jugó los 90 minutos.

Lucas Martínez Quarta - 6

Jugó bien, también rígido en la marca y poniendo la gambia cuando ameritó, incluso la pierna fuerte. Pero hay algo que aún indica que no está del todo cómodo con el perfil jugando como segundo central. Seguramente sea algo que termine de acoplarse con el correr de los partidos.

Milton Casco - 5

Pasan los años y los laterales izquierdos, llegan campeones del mundo, buscan laterales suplentes que valen más de 5 palos, pero Milton sigue jugando. No jugó mal, tampoco bien, pero queda claro que responde a lo que le pide alguien que lo conoce de memoria.

Enzo Pérez - 6

Repito lo mismo que dije ante la U de Chile. Bastaron unos minutos como para que Enzo Pérez demuestre que es el mejor volante central que tuvo River desde la ida de...Enzo Pérez. Pases para adelante, metido entre los centrales cuando fue necesario y entre los medios en fase de ataque cuando el partido lo pedía. Jugó un tiempo entero. Cumple 39 años en unos días.

Giuliano Galoppo - 8

Desde la partida de Nicolás de la Cruz que River está buscando lo que Galoppo hizo ante México, al menos en la primera etapa. Un mixto que quizás no tenga esa dinámica y ritmo, pero sí que muestre quite, cooperación, trajín y gol. Buen zurdazo para abrir el marcador.

¡GOLAZO TOTAL DE GALOPPO PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE MÉXICO!





Maximiliano Meza - 7

Pareciera que le sienta más cómodo jugar en el Monumental. Buen partido, profundo por momentos, posicional por otros, trabajando en la recuperación, pero también en llegar bien pisado al área.

Manuel Lanzini - 6

Manu alterna las buenas con las imprecisas, pero está en la búsqueda de la curva ascendente. Se nota que el técnico confía en su recuperación. Tiene que salir de la calesita e ir a los bifes para dejar de navegar en las incómodas aguas de la intermitencia.

Facundo Colidio - 5

Lo de siempre con Colidio, buenas intervenciones y un juego que se va evaporando con los minutos. A Facundo le falta algo clave en muchos partidos: consistencia. Si logra tener esa virtud y durante varios juegos seguidos, será una segunda guitarra mejor afinada que lo que está hoy.

Miguel Ángel Borja - 8

Nuevamente la figura el colombiano. Anotó un golazo. Está rápido, activo, generoso, tolerante a la frustración y metido. Ojalá persista en esta línea y que ello le permita llegar así a los partidos decisivos donde debe demostrarlo.

Ingresaron

Matías Kranevitter - 4

Su ingreso implicó que River perdiera pase entre líneas, incluso esa búsqueda continua hacia adelante. Preocupado por la posición, por el relevo, es un volante central que no da flujo y que tampoco quita tanto, porque a River si algo no le pasó, y no le suele pasar, es que le manejen mucho la pelota. River necesita un volante central fuerte. Ojalá en este mercado de pases pueda traerlo.

Marcos Acuña - 5

El Huevo se nota que está claramente en trabajos de puesta a punto, lo físico en su caso va en detrimento de lo futbolístico, porque le sobra como a pocos del plantel. Pero se nota que hay algo ahí que está con lo justo y por ello la búsqueda de un lateral izquierdo fuerte. No tuvo problemas igual, pero no destacó.

Paulo Díaz - 6

Así como la otra vez con Martínez Quarta ante la U de Chile, buen acople con el ya conocido Pezzella. No hubo "pauleada", dícese de un error insólito que genera gol del rival. ¿Lo mejor suyo? Quite en mitad de cancha y asistencia a su compatriota Tapia.

Rodrigo Aliendro - 6

Más suelto, flotado como le gusta a él, en un River que tuvo que reacomodarse con el aluvión de cambios. Le dio cierta frescura al mediocampo con ese manual de conceptos que maneja. No descolló, para nada, pero siempre es una opción importante contar con los que juegan bien a la pelota.

Gonzalo Tapia - 5

Es duro el chileno, corpulento, pone bien los brazos, es rápido, peleador. No tuvo tantas chances como en el amistoso de su presentación, de dejó una mejor sensación, tampoco logró generarse jugadas ni lo ayudó que Solari sea su complemento de ataque cuando ocupó el lugar de Borja. Necesita un gol cuanto antes, eso lo ayudará.

Santiago Simón - 4

Ingresó por Montiel en algo que podríamos decir que fue un resabio demichelista. Simón de 4, el retorno de lo siniestro. Flojísimo ingreso.

Nacho Fernández - 5

Todos sabemos que Nacho no es el mismo de antes y estamos esperando que suceda lo que ansiamos: que vuelva a ser. Por ahora, ante cada imprecisión, pase mal dado o conducción fallida, nos lamentamos con él porque no parece cercana ese regreso. Habrá que seguir esperando, jugadores con su pasado pueden recuperar aquel destello.

Matías Rojas - 5

No le llegó mucho la pelota. Se nota que le sobra calidad, porque las pocas que tuvo fueron de lujo. Como la otra vez, saca el remate de la nada, eso es importante. Ya habrá tiempo para él. River puede ser un lugar donde su clase explote.

Pablo Solari - 5

Lo habitual con él en los minutos que estuvo: buen ataque del espacio y resolución de jugada fallida. No pareciera dar la sensación de que Solari cuente con muchos minutos cuando esté Driussi. Veremos cómo juega en él este rol secundario.

(DT) Marcelo Gallardo - 7

En esa primera etapa, antes de la avalancha de cambios -dicho sea de paso, que feo para el espectáculo es eso, ya cinco cambios es mucho, imaginemos nueve-, se vio mucho de lo que conocemos del Muñeco. Agresividad en el quite y en la generación de juego, laterales bien subidos, delanteros movedizos, presión bien alta y defensores centrales que hacen un equipo cortito plantados en mitad de cancha cuando la tiene el rival. Luego, con los cambios, apareció otro equipo que mostró otra cara, sobre todo con el ingreso de viejos conocidos que siguen sin dar respuestas. Pero River dio otro paso hacia adelante en este equipo que está construyendo.