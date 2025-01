Racing se prepara para otro año competitivo, con la Copa Libertadores en la mira. Pero el plantel campeón de la Sudamericana 2024 podría ir desarmándose en este mercado de pases. Uno de los que tiene chances de irse de Avellaneda es Johan Carbonero, buscado desde un grande de Brasil: Inter de Porto Alegre ofertó por el colombiano pero en la Academia no convence la forma de pago.

El delantero no arrancó el año de la mejor manera. Es que se ausentó al primer día de la pretemporada y encendió las alarmas por una posible presión a la dirigencia. Aunque ya se sumó a las prácticas, el futbolista de 25 años tiene ganas de cambiar de aire y Racing también quiere negociarlo. Con el futuro más que incierto, apareció Inter con intenciones de llevarlo.

Si bien no es prioridad para Gustavo Costas después de un 2024 flojo y sin mucho rodaje, la dirigencia quiere recuperar lo invertido en el jugador y no regalarlo: su pase desde Gimnasia costó 3.800.000 de dólares.

Por eso, debe reconsiderarse la negociación con Inter, para liberarse del jugador (y de un cupo de extranjero), ya que es la única oferta que recibió hasta ahora. Y la búsqueda viene desde hace unas semanas. Es que el club brasileño le ofreció a Racing incorporar al colombiano en un préstamo con cargo.

La oferta de Inter persiste pero la respuesta sigue siendo negativa y con muchas dudas. No convence en cuanto a los plazos, a los tiempos ni en cuanto a los montos, por lo que no estaría encaminado. Sin embargo, no se dan por vencidos y desde Brasil siguen en comunicación con la Academia.