Independiente sufrió un contratiempo en su activo mercado de pases al confirmarse una nueva inhibición en FIFA, esta vez por parte de Fernando Baredes, representante de Joaquín Laso.

En el portal donde se da a conocer los clubes que tiene prohibido inscribir nuevos jugadores, que se actualiza cada lunes, se dio a conocer que el Rojo aparece con un incumplimiento de pago, el cual se conoció que es a Baredes, por una comisión que no cobró y que se trata de 83 mil dólares.

En Avellaneda sabían que el reclamo estaba al caer y esperan poder resolverlo en las próximas horas, para que no corra riesgo de no poder utilizar a sus caras nuevas en el inicio de la nueva temporada, donde tendrá triple competencia al volver a disputar la Copa Sudamericana.

Pocos meses atrás el conflicto de Baredes e Independiente encontró en el medio a Laso, quien sufrió a raíz de la situación y fue colgado por varios encuentros. "Supuestamente es algo que salió automático de un plan de pago viejo que no se realizó, que se había hecho por una mediación del TAS. Como no se cumplió, ahora se disparó solo porque es una deuda y hay que pagarla. No es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver", explicó en octubre de 2024

Joaquín Laso, en llamas tras su salida de Independiente: “Hay un dirigente que me operó”

Tras no renovar su contrato con Independiente y quedarse sin equipo, el defensor central Joaquín Laso explicó que le "hubiera encantado seguir” y apuntó contra la directiva del Rojo: “Hay un dirigente que me operó desde dentro. Estoy tratando de llegar a un acuerdo por todo el dinero que me deben”, en una conversación con Radio DSports en los primeros días de 2025.

El exjugador de Vélez y Rosario Central aseguró que “parte de la dirigencia quiere que continúe” y opinó que cierta gente de la comisión “no se estaba manejando bien”. Además les dio una sugerencia: “Que hagan y no estorben. Por ego pueden complicar al grupo”. En ese sentido, cargó contra un dirigente, cuyo nombre no mencionó: “¿Cómo vas a tener una página partidaria y ser administrador? Esas cosas no son sanas”.