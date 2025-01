Alberto Fernández exige el regreso inmediato de su hijo Francisco desde España: "Su seguridad está en riesgo"

En un nuevo capítulo de la disputa legal entre el ex presidente Alberto Fernández y su ex esposa, Fabiola Yañez, el mandatario solicitó a la Justicia el "reintegro inmediato" de su hijo, Francisco, de 2 años, desde Madrid, donde reside con su madre. Según el ex mandatario, Yañez estaría poniendo al niño en riesgo al dejarlo bajo el cuidado de terceros y alejado de su entorno familiar en Argentina.

En un documento presentado ante el juez Christian Brandoni Nonell, Fernández argumenta que la autorización para que Francisco resida en España vence en abril, por lo que pidió que se tomen las medidas pertinentes para garantizar su regreso a Argentina. El escrito también señala que el niño pasó las festividades de fin de año sin la compañía de su familia, mientras Yañez disfrutaba de una cena en un restaurante de Madrid, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

"Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos", expresó Fernández, agregando que su hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre debido a una decisión unilateral de su madre.

En el documento, el ex presidente también señaló que, a pesar de que Yañez había presentado denuncias por violencia de género, ella no parece estar en riesgo y se expone públicamente sin miedo. En contraste, Fernández asegura que su hijo sí está en peligro, al estar alejado de su familia y bajo el cuidado de personas ajenas.

Además, el ex mandatario mencionó que Yañez ha realizado excesivos viajes y gastos, sin cumplir con el rol materno adecuado, y añadió que la seguridad de Francisco está comprometida mientras su madre sigue llevando una vida social activa en Madrid.