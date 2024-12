Se filtran imágenes que complican a Wanda Nara en el conflicto con Mauro Icardi

El polémico conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue generando titulares con revelaciones que no dejan de sorprender. Esta vez, el foco está en un supuesto episodio ocurrido en 2022, donde el jugador argentino habría descubierto una infidelidad de Wanda con Keita Baldé, su excompañero en el Inter de Milán, gracias a grabaciones de cámaras de seguridad.







Las imágenes filtradas, junto con capturas de pantalla de un chat entre ambos, se han viralizado, mostrando cómo Icardi confrontó a su entonces esposa. En el mensaje, Mauro expresa su incredulidad y dolor al ver a Keita dentro de su hogar en Milán. “En mi casa. No lo puedo creer. ¿Por qué? ¡Dios! No me merezco esto”, habría escrito el futbolista, mientras Wanda, evasiva, respondía con reproches sobre el famoso affaire de Icardi con la China Suárez.

Esta revelación se suma a declaraciones recientes de Simona Guatieri, expareja de Keita Baldé, quien confirmó que recibió mensajes de Wanda sobre el presunto romance. Según Guatieri, decidió alejarse del escándalo para preservar su privacidad, pero no negó la existencia de aquel vínculo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, según fuentes cercanas, serían utilizadas por Icardi en el juicio por la tenencia de las hijas y la división de bienes. Aunque los hechos datan de julio de 2022, siguen avivando el enfrentamiento mediático y legal entre ambos.

Con esta nueva filtración, el conflicto toma un giro inesperado, y los seguidores de esta historia se preguntan cuál será el próximo paso en esta interminable batalla.