El menor de 9 años al que le explotó pirotecnia en la cara en Córdoba continúa internado en grave estado y su mamá contó que su hijo se puso el producto en la boca, “lo mordió y se escuchó el estallido”.

María, mamá del pequeño, contó que la familia se encontraba en pleno festejo por Navidad cuando su hijo se fue a jugar a la calle con un amigo en el barrio Bell Ville y sufrió la explosión de la pirotecnia, lo que provocó que el niño deba ser operado de urgencia por una fractura de mandíbula y órbita.

Mientras el menor continúa en grave estado e intubado en el Hospital de Niños, la mujer relató cómo ocurrió el trágico hecho, según lo contado por el amigo del menor.

En medio de la calle encontraron un petardo, pero ambos creyeron que era una bolita de plástico que estaba tirada: “Al parecer, se lo puso en la boca, lo mordió y se escuchó el estallido”.

Conforme a lo manifestado, la familia no había comprado pirotecnia para Nochebuena, por lo que creen que el producto, el cual no explotó en su debido tiempo, pertenece a otro vecino: “No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo”.

“No me explicó qué había pasado porque él no tenía pirotecnia. Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó”, expresó.

Se espera que en las próximas horas el niño vuelva a someterse a nuevas cirugías debido a que su estado de salud es delicado y tiene muchas lesiones producto del estallido.