El testimonio de Calu Rivero sobre el juicio que le realizó Juan Darthés: “Hoy cierro un capítulo en mi vida”

En las últimas horas, Calu Rivero publicó en sus redes un mensaje relacionado a la causa que inicio Juan Darthés por daños y perjuicios, luego de que lo denunciara por acoso sexual cuando compartían elenco en la novela Dulce amor.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud”, encabezó la actriz, que acompañó la publicación con dos fotos: una selfie en blanco y negro con su hija recién nacida Bee y la segunda con Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, las abogadas que llevaron adelante su caso.

“Quiero cerrar un capítulo en mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto”, continuó el post que hizo la pareja de Aito De la Rúa.

“Gracias a ellas y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthes inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar“, fue el agradecimiento que hizo Rivero al equipo de letradas con el que trabajó codo a codo.

Y agregó: “El compromiso de ambas no solo me devolvió la tranquilidad, sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema”. Para cerrar el mensaje escribió: “Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos. Gracias por no soltarme”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación que hizo en su feed y una de las personas en dejarle su apoyo fue Thelma Fardín, quien a raíz del testimonio de Calu, denunció a Darthés por abuso sexual, hecho por el cual el actor fue juzgado y condenado por la justicia brasileña. “Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador, después de lo que hizo, encima la denunciaba a ella, me desesperó”, arrancó explicando la actriz de Patito Fe

“Ver que los medios explicaban la situación y la menospreciaban me indignaba. Ahora la justicia brasilera lo condenó y la justicia argentina falla a favor de esta valiente, aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena. Gracias para siempre Calu River por inspirar a tantas. Te quiero” y cerró junto a un emoji de color violeta, que se usa para representar al movimiento feminista: “Ganó la verdad una vez más”. Ante estas palabras, la mujer que durante un tiempo se hizo llamar Dignity le respondió: “Me haces llorar. Abrazo eterno hermana”.

La palabra de Calu Rivero luego de la condena a Juan Darthés

El 10 de junio pasado, la justicia brasileña dictó una sentencia de 6 años de prisión en régimen semiabierto contra Darthés. Esto sucedió tras la denuncia presentada por Fardín por los hechos ocurridos en Nicaragua en el año 2009, cuando ambos se encontraban de gira en el marco de la promoción mundial de la ficción Patito Feo. Pocos días después de conocerse la noticia, Rivero se manifestó en un extenso posteo en su cuenta de Instagram.

“Escribo esto conmovida hasta las lágrimas, como el abrazo que nos dimos este lunes 10, cuando nos enteramos de la sentencia de Juan Darthés. Todo se siente abrumador, pero el aprendizaje y el crecimiento son inmensos. La fortaleza y el apoyo que mi padre me brindó en esos momentos raros de mi vida resonarán eternamente en mi ser. Su amor inquebrantable y su alegría contagiosa son tesoros que atesoro con mucha gratitud. Nuestra realidad actual se parece más a lo que alguna vez soñamos como familia: llena de amor y paz”, sostuvo con palabras sentidas y junto a una serie de fotografías.

“¡Viva la vida! ¡Viva hablar para sanar! ¡Viva todo lo que hemos aprendido y superado! ¡Viva el crecimiento personal! ¡Viva el valor de la familia! ¡Viva el poder del perdón! ¡Viva la dignidad de las personas!”, cerró.