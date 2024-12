on más de seis décadas sin modificaciones, la Constitución de Santa Fe podría estar a punto de cambiar. En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto que propone convocar a una convención constituyente. El eje central de esta reforma sería habilitar la reelección del gobernador, una medida que coloca a Santa Fe en camino de dejar atrás un estatus compartido únicamente con Mendoza, como las únicas provincias que no permiten un segundo mandato consecutivo.

El debate en el recinto fue intenso. Tras horas de discusiones, el proyecto obtuvo 37 votos afirmativos contra 12 negativos, superando el umbral de los dos tercios necesarios para avanzar. Ahora, todas las miradas se dirigen al Senado, que celebrará una sesión especial este mismo viernes a las 9:30 para decidir si la iniciativa se convierte en ley.

La jornada del jueves fue decisiva, no sólo por las largas negociaciones en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde los legisladores pulieron los detalles del dictamen, sino también por los fuertes desacuerdos que surgieron dentro de algunos bloques. Un ejemplo significativo fue el caso de Omar Paredes y Edgardo Porfiri, quienes decidieron apoyar la reforma pese a la postura contraria de su espacio, Somos Vida, liderado por Amalia Granata. Granata, ausente debido a un viaje al Vaticano, no pudo influir en el resultado.

Este logro, liderado por el bloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe, contó con el apoyo clave de sectores opositores, incluyendo legisladores del Partido Justicialista alineados con el exgobernador Omar Perotti, dos diputados del bloque Somos Vida y otros dos del Frente Amplio por la Soberanía (FAS).

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Farías, destacó la relevancia de la mayoría obtenida. En comisión se discutieron nueve iniciativas diferentes antes de llegar al dictamen final. Para Farías, este proceso refleja un “amplio consenso político” en torno a la necesidad de actualizar la carta magna provincial.

“Hubo una voluntad mayoritaria que acompañó la preferencia para esta sesión, en los proyectos presentados, en las expresiones de muchos dirigentes, instituciones que mandaron propuestas y notas pidiendo inclusiones de temas o preguntando por otros”, expresó el legislador socialista, y señaló: “Acá no hubo un dictamen escrito de antemano, no había algo dispuesto. No fue una escena para que parezca que discutimos. Los que trabajamos acá sabemos todo lo que trabajamos para esto”.

Con el proyecto aprobado en Diputados, la atención se centra ahora en el Senado provincial, que retomará su sesión extraordinaria este viernes 6 de diciembre a las 9:30. Allí se discutirá la propuesta para determinar si la reforma constitucional avanzará hacia su implementación.

A diferencia del escenario en Diputados, donde el oficialismo necesitó construir acuerdos con sectores opositores para garantizar los dos tercios necesarios, en el Senado el bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe cuenta con una mayoría consolidada. Este respaldo debería ser suficiente para alcanzar la aprobación de la norma.

Si el Senado aprueba el proyecto, las elecciones para seleccionar a los convencionales se realizarán en abril, y la convención tendría un plazo de un año para reunirse. Según estimaciones, las discusiones podrían comenzar entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según el proyecto, los miembros de la convención constituyente serán 50 representantes elegidos por distrito único y 19 por departamentos, bajo un sistema que exige al menos el 2,5 % del padrón electoral para participar. Cabe recordar que la última reforma constitucional de Santa Fe fue promulgada el 14 de abril de 1962, lo que subraya la importancia histórica de este nuevo intento por actualizar la carta magna provincial.

Con esta reforma, el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, podría aspirar a un segundo mandato.