En la última jornada del ciclo Embajadores cañaseños, los científicos Gilda Domingo, David Villafañe y Fernán Gizzi compartieron una mirada profunda sobre los desafíos de trabajar en el mundo de la ciencia. Desde la competencia global hasta la presión por innovar, destacaron cómo la resiliencia y la capacidad de adaptación son fundamentales en su labor diaria.

David explicó cómo la ciencia no se basa en certezas absolutas, sino en la constante reinterpretación del conocimiento. "Podés trabajar años en un proyecto y que alguien en otro país publique los mismos resultados antes que vos. Es frustrante, pero también emocionante porque nos obliga a reinventarnos", expresó. En su caso, trabaja con bacterias no patógenas para la industria agrícola, donde las condiciones locales imponen variables únicas. "Lo que funciona en un laboratorio en China puede no aplicarse aquí, lo que abre nuevos caminos para investigar", añadió.

Fernán profundizó en la presión académica de publicar investigaciones novedosas. "La carrera contra el tiempo es parte de la ciencia. Publicar primero o desarrollar un producto antes que la competencia es clave", explicó. Sin embargo, destacó que esta presión también fomenta la colaboración. "La generosidad en compartir avances puede crear sinergias que aceleren los descubrimientos", reflexionó.

Gilda, por su parte, compartió su experiencia con la evaluación rigurosa para obtener una beca doctoral en CONICET, donde compitió con investigadores de todo el país. "Es un proceso difícil, pero demuestra que con esfuerzo y compromiso se puede alcanzar cualquier meta", afirmó. Ella eligió quedarse en Argentina para seguir desarrollando investigaciones que conecten la ciencia con las necesidades locales.

Los panelistas concluyeron que la ciencia es tanto un desafío como una oportunidad, donde el aprendizaje constante y la capacidad de superar barreras se convierten en el motor de avance personal y profesional.