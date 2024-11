En Teodelina, un hecho de violencia extrema protagonizado por Mariano J. y Walter D. conmocionó a la comunidad. El pasado 6 de noviembre, Mariano J. fue arrestado luego de que, presuntamente, golpeóa con una silla y un palo a Walter D., quien permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. Sin embargo, el juez a cargo del caso, Adrián Godoy, resolvió liberar al acusado bajo la presunción de defensa propia.

Según el informe policial, el incidente comenzó cuando Walter D., ex pareja de la actual novia de Mariano, ingresó inesperadamente a la vivienda portando un cuchillo y profiriendo amenazas. En un intento por repeler el ataque, Mariano J. usó una silla y un palo para defenderse y proteger a su pareja, logrando inmovilizar a Walter D. hasta la llegada de la policía. Tras la agresión, Walter fue trasladado al hospital, mientras que Mariano fue detenido e imputado por "homicidio en grado de tentativa".

Durante la audiencia cautelar celebrada este lunes, la fiscal Mayra Vuletic solicitó prisión preventiva por 60 días para Mariano, calificando el hecho como "homicidio simple en grado de tentativa". Sin embargo, la defensa de Mariano, encabezada por el abogado Sebastián Heit, argumentó que el acto se enmarca en la legítima defensa propia y de un tercero, solicitud que fue respaldada por el juez.

El juez Adrián Godoy resolvió no aplicar la prisión preventiva, considerando que Mariano actuó en defensa propia. No obstante, impuso una serie de restricciones: prohibición de salir del país, presentar semanalmente constancia laboral ante el juzgado de Teodelina, mantener domicilio fijo, y no acercarse a la víctima ni a sus familiares por un plazo de 90 días.

La resolución judicial ha generado controversia en la comunidad de Teodelina, con opiniones divididas sobre el límite entre defensa personal y uso excesivo de la fuerza en situaciones de violencia doméstica.