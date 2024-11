Un asalto de grandes proporciones se registró en las primeras horas del lunes en una distribuidora de alimentos ubicada sobre calle Brown, a metros de la Avenida Estrugamou, en Venado Tuerto. Según fuentes policiales, los delincuentes sustrajeron un millón de pesos y 30 mil dólares del comercio.

El hecho habría ocurrido entre el fin de semana y las primeras horas del lunes, aunque los detalles sobre el momento exacto del robo aún no han sido confirmados. Lo que sí se ha aclarado es que, según las investigaciones preliminares, la alarma de seguridad del comercio no estaba conectada, lo que facilitó el accionar de los ladrones, quienes trabajaron con tranquilidad.

A pesar de que no se detectaron daños en la puerta principal ni en el portón de ingreso al establecimiento, los delincuentes lograron hacerse con las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. Esto complicó la investigación, ya que los efectivos de la policía no pudieron contar con este material clave. No obstante, las autoridades mantienen la esperanza de obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la Central de Monitoreo Municipal y de posibles cámaras de vecinos cercanos al lugar.

El trabajo de relevamiento estuvo a cargo del personal del área de Científica de la Policía, quienes llegaron al lugar minutos después de las 8:00 horas para realizar un levantamiento de huellas y otras pruebas que puedan llevar a los responsables del robo.