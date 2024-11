En la madrugada del domingo pasado, un violento ataque se desató en Casilda, específicamente en la intersección de los bulevares 25 de Mayo y Villada. La víctima, Franco Vico, regresaba a su casa tras haber asistido a una fiesta cuando fue interceptado por un grupo de cinco sujetos que lo derribaron de su bicicleta, dejándolo inconsciente en la vía pública.

Franco relató que perdió la memoria tras el impacto, afirmando: “Estaba regresando para mi casa y de la nada me olvidé de todo. Luego me desperté tirado en la calle y me volví a quedar inconsciente. Más tarde, me levanté en el hospital todo golpeado y lastimado”. A pesar de la brutalidad del ataque, Franco confirmó que no sufrió un robo, ya que al recuperar la conciencia encontró su mochila y bicicleta intactas.

La madre de Franco expresó su profunda angustia y desesperación al señalar que “nadie vio nada”, y agregó que un patrullero que pasaba por la zona fue quien encontró a su hijo en el suelo. Detalló que el joven recibió seis puntos en la boca y que, según la doctora que lo atendió, una patada más podría haberle costado la vida.

La familia de la víctima ha solicitado la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en el área, con la esperanza de identificar a los agresores. “Queremos que se haga justicia, que aparecerán los que lo golpearon y que se hagan carga de lo que hicieron. Vamos a hacer marchas o lo que sea para que se esclarezca”, concluyó la madre, en un llamado a la comunidad para unirse en la búsqueda de justicia.