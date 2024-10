Martín Caparrós, reconocido por sus obras como Ñamérica y El hambre , ha compartido recientemente que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El anuncio se realizó durante una conversación con el periodista español Jorge Carrión, donde Caparrós, de 67 años, expresó la cruda realidad de su diagnóstico: “Es como un envejecimiento acelerado”, y agregó que la esperanza de vida para quienes sufren esta enfermedad oscila. entre tres y cinco años.

El libro, que sale a la luz hoy, aborda no solo su condición médica, sino también su vida personal. En el texto, Caparrós narra cómo comenzaron los síntomas tras una caída en bicicleta en París en agosto de 2021, la cual inicialmente parecía inofensiva. A partir de ese momento, su vida dio un giro inesperado, enfrentándose a múltiples diagnósticos erróneos y una lucha constante por entender lo que le sucedía.

El autor se muestra crítica con el sistema médico, reflexionando sobre cómo los profesionales, por miedo a dar malas noticias, a menudo optan por explicar síntomas con diagnósticos menos graves. Sin embargo, a medida que las pruebas continuaban fallando, la realidad de su condición se hizo ineludible. En sus propias palabras: “Me dijeron que me voy a morir. Es tonto: no debería necesitar que me lo digan”.

Caparrós enfatiza en su relato su deseo de vivir plenamente mientras tenga la oportunidad, rechazando ser visto como una víctima o un héroe. "Mientras siga vivo quiero seguir vivo", afirma, subrayando su intención de continuar creando y disfrutando de la vida a pesar de las adversidades.