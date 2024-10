Amalia "Yuyito" González, conocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo argentino, ha comenzado a trasladarse con custodios tras un reciente "episodio imprevisto" que encendió las alarmas sobre su seguridad. La actual novia del presidente Javier Milei expresó su descontento ante la situación, enfatizando que nunca imaginó que necesitaría protección en el contexto de su vida profesional.

"Tuve un problema que saltaron las alarmas, a mí no me gustaría tener que cuidarme, soy una mujer libre", declaró González durante una reciente aparición en el programa de Florencia Peña. A lo largo de su carrera, que abarca más de 40 años en la televisión, Yuyito aseguró que jamás había enfrentado un inconveniente que la obligara a tomar tales precauciones.

La ex vedette expresó que su libertad de movimiento siempre ha sido un valor esencial en su vida. Sin embargo, la alta exposición mediática que acompaña su relación con Milei ha llevado a la necesidad de contar con un soporte de seguridad. "Si hay un espacio que pueda haber peligro, necesito un soporte. No debería suceder. Yo no tendría que tener miedo de nada", argumentó, haciendo hincapié en que el respeto por las ideologías debería prevalecer sobre cualquier acto de violencia.

Además, González afirmó que no se considera la primera dama, recordando que continúa trabajando en el mismo ámbito en el que ha estado siempre. La necesidad de tener a alguien que vigile su seguridad en eventos públicos, donde incluso ha tenido que solicitar que eviten arrojar objetos peligrosos, la deja preocupada. "Me parece horrible. No debería suceder y lamento que suceda porque a mí me cercena mi libertad", lamentó.

Al finalizar su intervención, Yuyito González dejó en claro que la situación no le resulta placentera y que acepta la custodia únicamente por el riesgo que siente sobre su vida. "Así que no crean que yo disfruto decir ‘¡ahora tengo!’. No lo disfruto para nada, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida, lo tengo que aceptar", concluyó.