En la mañana del martes 15 de octubre de 2024, un incidente alarmante tuvo lugar en el Colegio Próspero Alemandri, ubicado en Avellaneda, Buenos Aires. Un estudiante fue amenazado con un cuchillo por otro compañero durante una discusión que, según los testigos, se originó por una gorra. El momento crítico fue grabado en video, el cual rápidamente comenzó a circular entre los padres de la institución, generando una ola de preocupación y conmoción en la comunidad educativa.

A pesar de la gravedad de la situación, no se registraron heridos. No obstante, el padre de la víctima expresó su inquietud tras recibir el video de otros padres, señalando que su hijo no fue el primer objetivo del agresor: "Él está bien, pero me contó que esto sucedió muchas veces. Es la primera vez que lo toca a él, pero este chico ya lo hizo con varios compañeros", relató el progenitor, evidenciando un problema de violencia que parece estar presente en la dinámica escolar.

Ante la gravedad del incidente, las autoridades del Colegio Próspero Alemandri anunciaron que se tomarán medidas inmediatas. Se convocará a los padres del alumno agresor para abordar la situación y discutir las posibles soluciones. La comunidad educativa se enfrenta a un desafío que va más allá de este incidente específico, planteando interrogantes sobre la seguridad y la convivencia dentro del entorno escolar.