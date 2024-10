El Gobierno nacional, a través del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las Universidades Nacionales.



Entre las fundamentaciones, el Procurador informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Pública Nacional N° 24.156 y de aplicación a las Universidades Nacionales sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa- financiera que les reconoce la Constitucional Nacional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior 24.521.

De esta forma, y a través del Dictamen, Barra emitió su opinión sobre el encuadre normativo del ejercicio de control de la SIGEN en el ámbito de las Universidades Nacionales y las incluye dentro de la Ley de Administración Financiera (LAF), sus normas reglamentarias y complementarias.

La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Cabe destacar que esta era una solicitud del bloque parlamentario del PRO al Gobierno nacional.

Javier Milei sobre el financiamiento universitario: "¿Estás dispuesto a defender a delincuentes?"

Este lunes, el presidente Javier Milei volvió a generar polémica en redes sociales al referirse al financiamiento universitario. A través de un tweet publicado este domingo, lanzó una dura acusación a aquellos que se oponen a su propuesta de auditar los recursos destinados a las universidades públicas.

"¿Estás dispuesto a defender a delincuentes que se escudan detrás de una causa noble como es la universidad pública no arancelada?", escribió Milei al mediodía, junto a un video donde se lo ve dando un discurso durante la inauguración del Palacio Libertad. En las imágenes, el mandatario acusa directamente a sus críticos de “mentir a la gente”.

El video también fue difundido en otras redes sociales del presidente, como su cuenta de Instagram, acompañado de frases contundentes en letras blancas que decían: “DEJEN DE MENTIR A LA GENTE” y “MILEI QUIERE AUDITAR para terminar con los curros y cuidar la educación”.

En el discurso completo, Milei fue enfático al aclarar que su propuesta no pone en riesgo la gratuidad de la universidad pública: "La Universidad pública y gratuita no está en juego, no está en discusión; no es parte de la discusión", afirmó. El presidente defendió la auditoría de los fondos universitarios como una forma de evitar “las filtraciones” que, según él, desvían el dinero que debería llegar a los estudiantes.

“Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra a la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos, por eso los queremos auditar, no porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, la queremos cuidar, cuidando los recursos”, explicó.

Milei fue aún más directo al referirse a quienes se oponen a la auditoría, sugiriendo que el rechazo es una señal de corrupción: "Si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios. Y díganles la verdad: que no quieren ser auditados para mantener sus curros y que de esa manera utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas", disparó.