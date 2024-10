Giacomo Naldi, quien fuera fisioterapeuta del tenista italiano Jannik Sinner, ha decidido romper el silencio y hablar sobre el escándalo de dopaje que sacudió el mundo del tenis. En una entrevista exclusiva con el medio italiano Leggo , Naldi expresó su frustración por la forma en que se ha manejado su implicación en el caso, asegurando que las interpretaciones actuales lo dejan como el único responsable.

"Me encantaría contar todo lo que pasó, pero no puedo, porque el caso aún no ha terminado", afirmó Naldi, sugiriendo que su papel en el incidente ha sido malinterpretado. "Las interpretaciones actuales me hacen parecer el único culpable, pero yo no soy el responsable. Cualquiera que lea la sentencia verá que no es así", añadió.

El caso estalló cuando Sinner dio positivo por clostebol, una sustancia prohibida, durante el Masters 1000 de Indian Wells. Aunque el tenista fue absuelto por la ITIA en agosto de este año, tras considerar que se trató de un error de Naldi al utilizar un producto indebido, la controversia persiste. Sinner, quien recientemente se coronó en el Masters 1000 de Shanghái, ha sido duramente criticado por algunos colegas, que consideran que en casos de dopaje no suele haber indulgencias.

A pesar de la absolución del tenista, Naldi enfrenta el peso de la responsabilidad pública, aunque insiste en que no tuvo la culpa del incidente. "Espero que algún día se pueda arrojar más luz sobre todo esto", concluyó, dejando entrever que la historia aún tiene capítulos por contar.