El jugador de la Selección argentina y del AS Roma, Paulo Dybala, ha dado un paso fuera del campo de juego para sorprender a sus seguidores con su aparición en el tráiler promocional de Venom: The Last Dance en Italia. Si bien el futbolista no forma parte del elenco de la película, fue elegido para ser la imagen de la campaña en ese país, lo que generó gran revuelo entre los fanáticos del deporte y del cine.

En el video, que se ha difundido a través de diversas plataformas, se puede ver a Dybala recorriendo las calles de Italia vestido completamente de negro y con una capucha, replicando su icónico gesto de celebración que realiza en la cancha. Este guiño a sus seguidores le ha dado un toque especial a la promoción de la película, que es una de las más esperadas del año.

"Siempre me ha encantado el universo Marvel, y poder ser parte de la promoción de Venom: The Last Dance en Italia es un sueño hecho realidad. Espero poder repetir este tipo de experiencias en el futuro", expresó Dybala tras la difusión del video.

La película, protagonizada por Tom Hardy como Eddie Brock, continúa explorando la relación entre el periodista y el simbionte Venom. La cinta llegará a los cines el 24 de octubre y promete ser un éxito en taquilla, apoyada por una promoción innovadora que ha incluido a figuras como Dybala.

Con esta aparición, el delantero argentino no solo demuestra su versatilidad dentro del fútbol, ​​sino también su interés en diversificarse en otros campos como el cine, algo que podría abrirle puertas en futuros proyectos de la industria.