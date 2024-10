La desaparición de Loan Danilo Peña ha cumplido casi cuatro meses y las tensiones familiares no dejan de aumentar. En un reciente episodio que generó un gran revuelo en Corrientes, la madre del menor se presentó de forma inesperada en la casa de su sobrina Macarena. Este evento puso en evidencia una feroz interna entre los integrantes de la familia y reavivó las sospechas sobre el entorno cercano al niño.

Según el relato de Macarena, la tía María, madre de Loan, llegó acompañada por el perito Marcelo para exigirle que dijera la verdad sobre lo ocurrido el 13 de junio, fecha en que se vio al niño por última vez. "Vino mi tía María con el perito Marcelo. Me dijo que dijera la verdad. Y que le diga a mi mamá que también diga la verdad", declaró Macarena en una entrevista con el medio A24. La joven, sin embargo, afirmó que no sabe lo que realmente sucedió ese día y que, por ello, no puede proporcionar más detalles.

La situación se tornó aún más complicada cuando se filtró un audio de Camila, otra prima de Loan, en el cual insinuaba que Macarena sabía lo que había pasado pero no hablaba por miedo. "La verdad es que no es así. Si tuviera datos se los diría para que encuentren a Loan", se defendió Macarena, quien agregó que tampoco se permitió que sus hijos fueran entrevistados por los presentes, ya que ella no consideró que pudieran aportar información. relevantes.

Loan Danilo Peña lleva casi cuatro meses desaparecido y la investigación parece encontrarse en un punto crítico. Macarena también recordó algunos detalles del día de la desaparición y comentó que no sospechaba nada extraño. "No sabía que ese día iba a ir Loan. Conocía a todos los que estaban en la mesa, incluso a Pérez, a quien había visto antes en la calle", expresó.

La familia se encuentra actualmente dividida respecto a las declaraciones y versiones que se han hecho públicos. En el pasado, Macarena estuvo en el centro de la controversia cuando se filtró un audio suyo en el que detallaba momentos del caso. "Comenzaron primero conmigo con el tema del horario de la foto y en dónde fue exactamente", dijo en el registro, aludiendo a las pruebas presentadas ante la Justicia.

Las nuevas revelaciones han generado aún más preguntas sobre lo que realmente sucedió el día de la desaparición de Loan. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando y la familia, fracturada, busca respuestas y justicia.