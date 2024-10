Nuevos detalles sobre el caso de Sean 'Diddy' Combs han generado revuelo tras las recientes declaraciones de Ariel Mitchell-Kidd, abogada que representó a una de las presuntas víctimas del violador. Según lo informado por el portal Page Six, Mitchell-Kidd afirma haber recibido información sobre la existencia de tres videos sexuales en los que aparece Combs junto a otras tres celebridades de alto nivel.

Mitchell-Kidd hizo estas declaraciones durante una entrevista en el programa 'Banfield' de NewsNation, donde afirmó que las personas que la contactaron aseguraron tener "tres videos diferentes con tres celebridades distintas, incluido 'Diddy'". Además, mencionó un cuarto video que supuestamente involucra a otra celebridad en una situación comprometida sin la presencia del rapero. La abogada enfatizó que estos videos habrían sido grabados en una de las residencias de Combs, según sus fuentes.

"No he visto los vídeos ni puedo dar fe de si realmente existen, pero me han dicho que los poseen", aclaró Mitchell-Kidd. Esta declaración ha abierto la puerta a más especulaciones y ha generado inquietud sobre el contenido y la autenticidad de los supuestos videos.

Este nuevo giro en la situación de Sean 'Diddy' Combs se suma a las múltiples denuncias que enfrenta el rapero, incluyendo acusación de abuso sexual, tráfico de personas y organización de fiestas de alto riesgo conocidas como "Freak-offs". Según Mitchell-Kidd, se cree que en estos eventos se obligaba a mujeres y trabajadores sexuales a participar en actividades no consensuadas.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, citado por el New York Post, mencionó que durante un cateo a la mansión de Combs en Miami en marzo pasado, se habrían encontrado videos con "nombres reconocibles", aunque se negó a confirmar sus identidades.

Por su parte, el rapero de 54 años fue arrestado en septiembre pasado acusado de crimen organizado y tráfico sexual. La corte de Nueva York le impuso prisión preventiva mientras espera juicio. A lo largo del último año, Combs se ha enfrentado a diez demandas de abuso sexual por parte de diversas mujeres, acusación que él ha negado constantemente.