Pullaro: “Recuperar la obra pública en un contexto de contracción económica permite sostener la actividad productiva”

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este sábado localidades de los departamentos General López y Caseros, donde firmó convenios, supervisó obras y participó de diferentes actividades. Destacó que “tenemos un programa de obra pública que tiene que ver con el desarrollo de cada localidad, y por eso se invierte mucho en los pueblos y ciudades de la provincia. Recuperar la obra pública en un momento de contracción económica es llevar adelante una economía contracíclica. Es decir, el Estado invierte cuando la economía se achica para poder sostener la actividad productiva”. En ese contexto se inscribe la entrega de un aporte $ 140.200.000 que destinado a la ejecución de la obra de pavimentación y cordón cuneta para el ingreso al Área Industrial de Firmat, que va desde la ruta provincial Nº 93 hasta el ingreso a esa zona.

El impulso a la obra pública, destacó Pullaro, “nos permitió bajar de 11.600 a 5.000 cesanteados en Santa Fe y amortiguar el impacto de la recesión económica. El desafío que tenemos para 2025 es ser muy eficientes, y a su vez seguir invirtiendo”. Destacó además que “el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, lleva adelante un programa muy osado porque entendemos que genera desarrollo. Santa Fe tiene una potencia productiva única que, articulando el sector público con el privado, generará empleo y Santa Fe será el motor productivo de Argentina para comenzar a crecer”.

Cuentas equilibradas, más obras

Luego, el gobernador se refirió al estado de la Ruta 33 y precisó que “esperamos tener la certeza jurídica de la cesión de Nación. Nos compramos un problema haciéndonos cargo de esta ruta, que le corresponde a Nación, que no desmaleza, no cambia luminarias y no tapa pozos. Pero tenemos preocupación por los siniestros viales. Entonces tomamos la decisión de hacernos cargo”. El gobernador afirmó que “Santa Fe no le debe un solo centavo al Gobierno nacional, mientras éste nos debe cerca de 800 mil millones, que estamos reclamando ante la Corte. La Provincia tiene las finanzas equilibradas. Comenzamos con déficit fiscal y con deuda flotante y estabilizamos los números con una administración muy eficiente, ajustamos cada compra que hace el Estado y cada licitación”.

Cabe agregar, en cuánto a los acuerdos firmados este sábado, que también se entregó un aporte por 3,7 millones de pesos al Centro Económico de Firmat para financiar cursos que se realizan allí; en Miguel Torres, aportes por 28 millones de pesos para hacer cordones y colocar iluminación en las calles, y para mejorar el centro de monitoreo. En Chovet, el gobernador recorrió obras en ejecución; en Aarón Castellanos participó de la celebración de las fiestas patronales. La gira cerró con la visita a Chañar Ladeado, en el predio de Sociedad Rural, en la 52ª Fiesta Provincial y Nacional del Porcino.

Participaron también de las actividades los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; la senadora del departamento General López, Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov; el intendente de Firmat, Leonel Maximino; los presidentes comunales de Miguel Torres, David Segura; de Chovet, Sergio Busquet; de Aaron Castellanos, Walter Ramanzin, y de Chañar Ladeado, Federico Valle; el presidente de la Sociedad Rural de esa localidad, Juan Priotti; entre otras autoridades.