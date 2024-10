En medio de la promoción de su nuevo material discográfico, Lali Espósito se detuvo un momento para opinar sobre una de las separaciones más comentadas del espectáculo: la de Carolina "Pampita" Ardohaín y Roberto García Moritán. La cantante, conocida por su estilo directo y sin filtros, no dudó en bancar a Pampita, expresando su admiración hacia la modelo.

"Hay que tener huevos para engañar a semejante minón. Pampita, estamos con vos en todas. Yo la amo y la voy a defender siempre", declaró Lali durante una entrevista radial. Estas palabras rápidamente se volvieron virales, mostrando el cariño y apoyo que existe entre ambas figuras del espectáculo.

Durante la misma entrevista, los conductores recordaron una vieja declaración de Pampita en la que, si tuviera que elegir a una mujer para pasar una noche, ella escogería a Lali. "Ella es súper heterosexual, tengo entendido, no como yo. Le dijeron si tuvieras que elegir una mujer y ella dijo ‘Lali’. Yo encantada", comentó la cantante, dejando claro que no tiene ningún problema con esa idea.

La historia entre ambas viene de tiempo atrás, cuando Pampita elogió a Lali en una entrevista en un canal de streaming, diciendo que la cantante es "una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama... No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres. Pero... si hay que apostar... ¿La viste bailando en el escenario? No, no, diosa".

Lejos de esquivar los comentarios, Lali respondió con humor: "Che, díganle a Pampa que yo re toy eh" y agregó una sola palabra para rematar: "Diosaaaa". La admiración mutua entre Lali y Pampita no ha pasado desapercibida para los fans, quienes ya han hecho tendencia el intercambio en redes sociales, celebrando el vínculo y el apoyo público que se brindan.