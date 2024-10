Franco Colapinto, el piloto argentino que ha devuelto la pasión por la Fórmula 1 al país, sigue siendo el centro de atención, no solo por su desempeño en los circuitos internacionales, sino también por sus declaraciones fuera de la pista. En una entrevista reciente, el joven corredor de Williams se sorprendió a todos al admitir que "no sabe estacionar" cuando maneja en la calle.

"Soy un desastre. Voy para atrás y para adelante, olvidate, lo hago muy mal", reconoció Colapinto entre risas. Explicó que al no estar acostumbrado a manejar fuera de los circuitos, la práctica del estacionamiento no es una habilidad que domina. "No me gusta manejar en la calle, siempre pido que me lleven", agregó.

Para el piloto, que se destaca a velocidades vertiginosas en los circuitos, las calles de la ciudad parecen representar un desafío diferente. "Yo solo manejo en el simulador o en el auto de carrera. En la calle no manejo. Yo solo voy para adelante", aclaró. Incluso confesó que en Europa prefiere moverse en Uber, evitando el tráfico y los problemas para estacionar.

Colapinto, quien ha tenido un debut más prometedor en la Fórmula 1, logró el duodécimo puesto en el Gran Premio de Italia y un histórico octavo lugar en Azerbaiyán, siendo el primer argentino en sumar puntos en la categoría reina del automovilismo desde 1982. su última carrera, en Singapur, quedó undécimo, destacándose con una impresionante maniobra en la salida que le permitió adelantar a tres competidores.

El próximo desafío de Colapinto será el 20 de octubre en el Gran Premio de Estados Unidos, donde buscará seguir sumando puntos y continuar haciendo historia en el Circuito de las Américas.