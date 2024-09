El Gobierno de la Nación, a través del Decreto 864/2024, ha extendido el plazo para la regularización de activos no declarados, un instrumento crucial en su estrategia para captar dólares. La nueva fecha límite para el depósito de dinero en efectivo es el 31 de octubre de 2024, un mes adicional que ofrece a los contribuyentes la oportunidad de regularizar sus bienes.

El especialista Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, ha compartido las siete claves de esta prórroga, destacando aspectos significativos para los interesados ​​en adherirse al blanqueo:

Plazo para Blanquear : Los depósitos en efectivo ahora se aceptarán hasta el 31 de octubre de 2024. Los fondos pueden ser ingresados ​​en una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) si se encuentran en Argentina, o en una entidad financiera del exterior si están en el extranjero. A partir del 1 de noviembre de 2024, no será posible regularizar dinero en efectivo.

Retiro de Fondos : Los fondos depositados en una cuenta CERA hasta el 30 de septiembre de 2024 podrán ser retirados a partir del 1 de octubre de 2024. Sin embargo, cualquier retiro parcial o total anula la posibilidad de realizar nuevos depósitos en la misma cuenta.

Condiciones para Nuevos Depósitos : Si se deposita dinero en una cuenta CERA en octubre, podrá ser retirado desde el 1 de noviembre de 2024.

Retención del 5% : Para montos de hasta USD 100.000, no se aplicará la retención del 5% en caso de blanqueo. Sin embargo, si el monto supera esta cifra y se retira antes del 31 de diciembre de 2025, se aplicará la retención.

Alcance de la Prórroga : Esta prórroga no se limita solo a dinero en efectivo; se extiende a cualquier tipo de bienes que se puedan regularizar.

Fechas de las Etapas del Blanqueo : Se han actualizado las fechas de las tres etapas del blanqueo, ofreciendo un cronograma más flexible para los contribuyentes.

La extensión del blanqueo no solo busca facilitar la regularización de activos, sino que también se anticipa como una herramienta para la reactivación económica del país. Domínguez señala que el éxito del blanqueo de dinero en efectivo ha superado los niveles alcanzados durante la administración anterior.

La posibilidad de un "borrón y cuenta nueva" representa una oportunidad única para los contribuyentes y para el Estado, que espera una mayor recaudación futura a medida que se declaren las rentas de los bienes regularizados.