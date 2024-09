El Romance de Yuyito González y Javier Milei: Revelaciones de su Hija en Cantando 2024

El romance entre Yuyito González, reconocida conductora de televisión, y Javier Milei, presidente de la Nación, ha provocado revuelo no solo en los medios, sino también en el entorno familiar de la artista. Durante su participación en el programa Cantando 2024 , su hija, Brenda di Aloy, confesó cómo tomó la noticia de la relación entre su madre y el mandatario.

Brenda relató que, al enterarse de que Yuyito iba a salir a cenar con Milei, su primera reacción fue de sorpresa. “No me la veía venir. Cuando me dijo que salía a cenar con Javier, le pregunté '¿qué Javier?'. Y ahí me habló de él”, expresó Brenda, reconociendo que su instinto inicial fue desaconsejar a su madre. “Le dije que no, que estaba flasheando y que no se meta en eso”, agregó, evidenciando su preocupación por la situación.

Sin embargo, a medida que la relación iba avanzando, Brenda reconsideró su postura. La conductora de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) no había compartido más detalles sobre su vida sentimental con su hija, lo que llevó a Brenda a enterarse de la evolución de la relación a través de los medios. “Lo próximo que me enteré fue por los medios”, comentó, refiriéndose a la primera cita de su madre y Milei en el teatro.

Con el tiempo, Brenda admitió que su comportamiento había sido un tanto crítico y reflexionó sobre la importancia de apoyar a su madre. “No estuve bien. A veces como hijos cuestionamos los accionares de los padres”, reconoció. Finalmente, tras una conversación honesta, Brenda le dio su apoyo a Yuyito, asegurando que la respaldará en su camino amoroso: “Le dije que estaba todo bien si estaba enamorada. Que le dé para adelante, que la bancaba”.