Nicolás Figal, quien fue una de las piezas fundamentales del Boca Juniors que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023 bajo la dirección de Jorge Almirón, ha vivido un drástico cambio en su situación dentro del plantel. Desde la llegada de Diego Martínez como nuevo entrenador, Figal ha pasado de ser un titular indiscutido a convertirse en una de las últimas opciones del equipo.

El defensor de 30 años, que jugó 12 de los 13 partidos de la Libertadores de la temporada pasada, destacándose junto a Marcos Rojo, ha visto cómo su protagonismo se desvanecía con la incorporación de Cristian Lema y la consolidación de otros jugadores. Su última aparición en el campo fue en la revancha contra Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde tuvo que ingresar por la temprana expulsión de Luis Advíncula y, lamentablemente, fue responsable del primer gol brasileño.

Desde aquel encuentro, Figal no ha vuelto a sumar minutos y ha quedado relegado en la lista de preferencias del entrenador, incluso por detrás de Nicolás Valentini, quien actualmente está fuera del plantel por no renovar su contrato. Sin embargo, este fin de semana, Figal tendrá la oportunidad de demostrar su valía al ser incluido en el once inicial contra Belgrano en Córdoba, después de más de un mes sin jugar como titular.

El partido representa un punto de inflexión para Figal, quien tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2027. Con el rendimiento fluctuante de Rojo y la reciente venta de Anselmino, un buen desempeño podría ayudar a recuperar el terreno perdido en la defensa del equipo.