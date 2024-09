La nueva edición de Cantando 2024 comenzó con gran expectativa, pero la atención de la noche no se centró únicamente en los participantes, sino en un cruce inesperado entre la conductora, Florencia Peña, y Alfa, ex concursante de Gran Hermano 2022 . Todo comenzó cuando Alfa recordó un desencuentro que habría tenido con Peña hace más de 20 años, mientras la actriz se encontraba manejando por la ruta 202.

"Una vez nos cruzamos en la ruta, año 97 o 98. Yo estaba en mi auto convertible, y al lado se paró Florencia, discutiendo con alguien. Cuando la reconocí, le dije su nombre, pero ella me contestó de una forma muy despectiva. ", comentó Alfa en pleno programa. La reacción de Peña no se hizo esperar. Con su característico humor ácido, respondió insinuando que Alfa tal vez no recordaba bien lo que ella realmente dijo en aquella ocasión.

Lo que parecía una simple anécdota nostálgica rápidamente se tornó en un tenso cruce en el que ambos se intercambiaron comentarios en tono irónico. El momento más incómodo llegó cuando Alfa pidió cantar, pero Peña, fiel a su estilo televisivo, cortó el programa sin permitirle hacerlo, desatando la furia del concursante, quien quedó fuera de cámara reclamando su momento.

Finalmente, el debut de Alfa junto a su compañera Manuela Perín quedó programado para el próximo martes, donde se espera que las emociones del show sigan al rojo vivo.