El plan de Gallardo antes de definir el once de River para el Superclásico

River empieza a ultimar detalles en el once titular para el Superclásico ante Boca este sábado, desde las 16 en La Bombonera, y hoy el técnico Marcelo Gallardo continuará evaluando a sus jugadores para definir si pone titulares o guarda algunos teniendo en cuenta la exigencia que tuvieron el martes en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo-Colo, que terminó 1-1.

Como el próximo martes el Millonario deberá cerrar la llave en el Monumental ante un Cacique que no tendrá actividad el fin de semana, el Muñeco no quiere dar ventajas y por eso sigue fuerte la chance de que disponga un once alternativo. En la práctica de este jueves por la tarde podría haber algunos indicios más claros.

En principio, lo que cuentan puertas adentro en el club de Núñez es que Gallardo y su cuerpo técnico preparan una planificación mientras esperan tomar una decisión. Lo concreto es que van a tomarse hasta el último momento para definir.

En la consideración entran varias cuestiones, pero principalmente la atención está puesta en conocer en detalle qué futbolistas tienen una recuperación más rápida que otros, ya que no van a arriesgar a nadie, y también pesará el desgaste hecho por cada uno. Por el momento la tendencia sigue indicando que en La Bombonera habrá mayoría de suplentes.

Más allá de eso, es probable que haya dos referentes desde el arranque: Franco Armani y Paulo Díaz, quien había vuelto a jugar con el Cacique luego de perderse el duelo de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán. En tanto, los que más están en duda son Matías Kranevitter, Maxi Meza y Fabricio Bustos. El Colo y el lateral estaban tocados por algunos golpes pero podrían sumarse al grupo mientras que el ex-Rayados fue el primero en salir en Chile por haber hecho mucho desgaste.