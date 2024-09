Tras el empate 1-1 de River Plate frente a Colo-Colo en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el plantel dirigido por Marcelo Gallardo regresó a Buenos Aires con algunas preocupaciones físicas. Los jugadores Maximiliano Meza, Matías Kranevitter y Fabricio Bustos terminaron el encuentro con molestias, lo que encendió las alarmas de cara al Superclásico ante Boca Juniors del próximo sábado.

Si bien el cuerpo médico del club constató que las lesiones no revisten gravedad, el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución para determinar si podrán ser parte del equipo titular. En el caso de Meza y Kranevitter, ambos fueron reemplazados durante el segundo tiempo del encuentro en Chile, mientras que Bustos continúa siendo evaluado para su posible inclusión en el entrenamiento del día jueves.

La prioridad de Gallardo es no arriesgar a ningún jugador clave antes del encuentro de vuelta contra Colo-Colo, que será el próximo martes en el Monumental. Por esa razón, no se descarta la posibilidad de que el DT decida reservar a algunos de sus titulares para el Superclásico, dando espacio a jugadores suplentes.

Bustos, uno de los afectados por las asperezas del primer Colo-Colo vs. River de la Copa Libertadores.

A pesar de las molestias sufridas por estos tres jugadores, River puede contar con la tranquilidad de que no hay otras bajas importantes de cara al duelo frente a Boca. Sin embargo, Paulo Díaz no podrá estar en el partido de vuelta ante Colo-Colo debido a su expulsión en el duelo de ida, lo que representa una baja sensible para el conjunto Millonario.

Gallardo, conocido por su hermetismo en estas situaciones, aún no ha dado pistas concretas sobre la formación que utilizará en La Bombonera. “Evaluaremos cómo están los jugadores y tomaremos la decisión horas antes del partido", comentó el técnico en la conferencia de prensa posterior al partido en Chile. Se espera que en los próximos días el panorama sea más claro en cuanto a la alineación que utilizará River para enfrentar a su clásico rival.