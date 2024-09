Lionel Scaloni, actual director técnico de la Selección Argentina, compartió en una entrevista con el canal Clank! los detalles de su inesperado ascenso a la dirección del equipo nacional tras el Mundial de Rusia 2018. La salida de Jorge Sampaoli dejó un vacío en la conducción del equipo, y Scaloni, que en ese momento se desempeñaba como entrenador de las selecciones juveniles, no Dudó en manifestar su deseo de quedarse.

"Me acuerdo bien que le dije a Chiqui [Claudio Tapia] que no me quería ir de la Selección, me quería quedar", expresó Scaloni, quien sentía que podía contribuir y aportar al equipo. Su oportunidad llegó con la organización del torneo de L'Alcudia, donde le ofrecieron dirigir a la selección Sub 20, junto a Pablo Aimar.

"Estamos con Pablo Aimar en las juveniles y armamos rápidamente un cuerpo técnico exprés", recordó Scaloni. A pesar de ser un desafío inesperado, asume la responsabilidad con entusiasmo. Durante el torneo, Scaloni y su equipo trabajaron para inculcar a los jugadores la importancia de representar a la Selección.

El éxito en L'Alcudia sentó las bases para su futuro. "Además de ser un muy buen equipo, los chicos sintieron lo que es jugar con la Selección", afirmó. La experiencia les permitió afrontar los partidos con seriedad, lo que culminó en la victoria del torneo.

La oportunidad de dirigir encuentros amistosos contra Guatemala y Colombia también surgió durante este período. Scaloni tomó la decisión de aceptar la propuesta sin consultarlo previamente con Aimar, quien, sorprendido, decidió apoyarlo. "Yo creo que es un buen momento, nos necesita y nosotros podemos aportar", dijo Scaloni, quien destacó la buena relación que mantenía con su colega.

Una parte significativa de su proceso fue la videollamada que realizó con Lionel Messi para informarle sobre su nuevo rol. "Se puso contento, se puso a reír, porque lógicamente era llamativo", recordó. Scaloni destacó que era fundamental que Messi, como capitán, estuviera al tanto de la situación, lo que hizo que la comunicación fuera clara y natural.

Messi apoyó la decisión de Scaloni y Aimar, deseándoles suerte y reconociendo que el objetivo era revitalizar la Selección. Este momento se convirtió en un hito en la historia del fútbol argentino, marcando el inicio de un ciclo exitoso bajo la dirección de Scaloni, quien ha llevado al equipo a consagraciones importantes en los últimos años.