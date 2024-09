¡Arranca la Champions! Hoy se Juegan Partidos Clave en el Nuevo Formato

Este martes marca el comienzo de la edición 2024/25 de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del fútbol europeo. La jornada inaugural promete emociones fuertes con seis partidos programados, entre los que se destaca el enfrentamiento entre el Milan y el Liverpool en el estadio Giuseppe Meazza.

Uno de los momentos más esperados es el debut de Kylian Mbappé con el Real Madrid en la competición, quien buscará guiar al equipo en su defensa del título ante el Stuttgart en el Santiago Bernabéu. El Madrid, conocido por ser el club más laureado en la historia de la Champions, aspira a ser el primer equipo en conquistar la copa en este nuevo formato.

A continuación, el cronograma completo de los partidos de hoy, junto con los horarios y las plataformas de transmisión:

Juventus vs. PSV

Horario: 13:45

Estadio: Juventus Stadium, Turín

TV: Fox Sports

Young Boys vs. Aston Villa

Horario: 13:45

Estadio: Stade de Suisse, Berna

TV: ESPN

Bayern Múnich vs. Dinamo Zagreb

Horario: 16:00

Estadio: Allianz Arena, Múnich

TV: ESPN 2

Milán vs. Liverpool

Horario: 16:00

Estadio: Giuseppe Meazza, Milán

TV: ESPN

Sporting Lisboa vs. Lille

Horario: 16:00

Estadio: Estadio José Alvalade, Lisboa

TV: Disney+

Real Madrid vs. Stuttgart

Horario: 16:00

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

TV: Fox Sports

Los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de plataformas como Disney+, que ofrece el servicio de ESPN, y diversas cableoperadoras que retransmiten los encuentros.

Con este inicio, la Champions League promete una temporada llena de sorpresas y grandes actuaciones. Los equipos se preparan para dar lo mejor en la búsqueda de la gloria continental.