Aunque los cañones están apuntados hacia el partido contra Atlético Tucumán, de la 14° fecha de la Liga Profesional, en River no pueden dejar de pensar día y noche en la serie ante Colo-Colo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La mini pretemporada que dispuso Marcelo Gallardo, en el medio del receso por la fecha FIFA, estuvo orientada a preparar a su equipo físicamente para un raid complejo de compromisos que definirán buena parte del segundo semestre. En la víspera de la ida, y a falta de algunos preparativos, el Millonario tiene una certeza: decidió que Marcos Acuña y Federico Gattoni ingresarán a la lista de buena fe.

De acuerdo a la reglamentación de Conmebol, la dirigencia de Núñez tiene tiempo hasta el viernes 13 de septiembre a las 19 horas de Argentina (las 18 de Paraguay, donde está ubicada la sede central) para presentar hasta tres modificaciones respecto de la nómina utilizada en la etapa anterior, en la que venció a Talleres tanto en Córdoba como en el Monumental.

Cuando recién había asumido el mando tras el despido de Martín Demichelis, el Muñeco agregó a Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Jeremías Ledesma y Adam Bareiro, en lugar de Esequiel Barco, Ezequiel Centurión, David Martínez, Andrés Herrera y Agustín Palavecino, todos jugadores que habían sido vendidos en el mercado de pases y ya no pertenecían al club.

Además del ex-San Lorenzo, refuerzo de la última ventana de transferencias, también se quedaron afuera Franco Carboni y Felipe Peña Biafore. Al correr algunos casilleros detrás de la consideración del entrenador, ambos decidieron irse a meses de haber estampado la firma. El marcador de punta anuló su préstamo y regresó a Inter de Italia, mientras que el mediocampista retornó a Lanús, donde había tenido buenos rendimientos que provocaron que se accionara la cláusula de repesca.

Hay un detalle particular sobre la estadía de Gattoni: aún no pudo jugar un solo minuto bajo el ala de Gallardo. Había arrancado de titular en el final de la etapa de Demichelis, pero una serie de errores puntales en la defensa lo marginaron al banco de suplentes durante la despedida del otrora DT, ante Sarmiento en el Antonio Vespucio Liberti. A partir de ahí, nunca volvió a entrar en acción, porque el merlense prefirió armar su zaga predilecta con Pezzella y Paulo Díaz. No obstante, era uno de los dos jugadores cuyo nombre no estaba habilitado para jugar en la Libertadores, aunque ahora lo estará.

Por una cuestión de tiempos, River no llegó a anotar al Huevo, que venía de jugar en Sevilla, para los octavos de final debido a que lo fichó una vez caducado el periodo de inscripción. De todas formas, el lateral campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 integró el once inicial contra Newell's e Independiente y se ganó su lugar sobre la banda izquierda. Hasta ahora no anotó goles, pero computó 180 minutos y recibió una amarilla.



¿Quiénes dejarán su lugar para las entradas de Acuña y Gattoni? Las opciones podrían ser Sebastián Boselli, cedido a Estudiantes de La Plata, yLautaro Rivero, juvenil que se marchó a Central Córdoba de Santiago del Estero. Es importante destacar que al Millonario no le quedan jugadores activos de su plantel profesional afuera de la nómina del máximo certamen continental.

El apretado calendario de River en septiembre