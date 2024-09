En medio del escándalo que rodea a Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez y la difusión de un video del ex mandatario junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial, Yanina Latorre aseguró que hay al menos 24 videos que comprometen al ex mandatario.

Durante el ciclo que conduce Ángel de Brito en América, LAM, la panelista reveló uno de los nombres de las personas involucradas.

Como ya había informado previamente en dicho programa, la ‘angelita’ dio detalles de un video erótico de Alberto Fernández donde le pide a una mujer que le muestre su cuerpo: “Hay otro video de una actriz y Alberto le pide que le muestre las tetas”.

Sin embargo, durante el programa que conduce Jonatan Viale en TN, redoblaron la apuesta y mostraron una imagen enigmática de la involucrada y dieron detalles de la persona.

Por esta razón, la panelista confirmó que el nombre de la protagonista del video que mencionó previamente es Victoria Onetto, una actriz que actualmente es Subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires.

Fernanda Iglesias agregó información y contó lo que Onetto le habría dicho a su pareja sobre su relación con el ex presidente: “Ya habló con su marido sobre el video y le dijo que Alberto Fernández la acosaba”.

Latorre se sumó a la información: “No fue acoso, estaban grabando un juego sexual entre dos personas”, y sostuvo firmemente que “el video existe”.

Ante la consulta de las angelitas de porque esos videos no salieron a la luz, Yanina explicó: “La persona que tiene los videos mostró todo lo que se puede mostrar y no se quiso meter en temas de índole sexual" (…) "No quiso mostrar ninguna mujer desnuda (...) Por ahora”.