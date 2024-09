Boca Juniors atraviesa un período mixto bajo la dirección de Diego Martínez, quien asumió como entrenador a finales de 2023, tras la salida de Jorge Almirón. Si bien el equipo quedó eliminado tempranamente de la Copa Sudamericana a manos de Cruzeiro y aún no ha conquistado ningún título, ha logrado reposicionarse en los puestos de clasificación para la Copa Libertadores. Este progreso se consolidó con la reciente victoria 2-1 sobre Rosario Central, que además dejó a Boca al borde de alcanzar un récord histórico en La Bombonera.

Con este triunfo, en el que marcaron dos exjugadores de Newell's, Cristian Lema y Brian Aguirre, Boca extendió su impresionante invicto a 17 partidos en el estadio Alberto J. Armando. De estos encuentros, 13 han sido victorias y cuatro empates, destacándose las igualdades frente a Barracas Central, Talleres, Fortaleza y Defensa y Justicia. Es importante señalar que el empate 1-1 ante Sarmiento de Junín no forma parte de esta estadística, ya que ese partido se jugó en la cancha de San Lorenzo debido al mal estado del césped de La Bombonera tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2023. No obstante, desde que Diego Martínez tomó las riendas, Boca no ha conocido la derrota como local.

Martínez se encuentra muy cerca de alcanzar un hito personal e histórico en el club. Con estos resultados, ya ha superado las marcas de Carlos Ischia y Óscar Washington Tabárez, quienes mantuvieron al equipo invicto en 16 partidos durante sus respectivas gestiones en 2008 y 1991. Ahora, el entrenador se prepara para buscar igualar o superar a Silvio Marzolini, quien ostenta el segundo lugar en la lista de entrenadores de Boca con más tiempo invicto en La Bombonera.

Sin embargo, los próximos desafíos no serán sencillos. El 21 de septiembre, Boca se medirá en el Superclásico contra River, y a principios de octubre recibirá a Argentinos Juniors. Si logra salir invicto de estos duelos, Martínez se acercará aún más al récord. Alcanzar la primera posición, no obstante, será un reto más a largo plazo, ya que la marca de Alfredo Garasini, quien mantuvo a Boca invicto en La Bombonera entre 1943 y 1945, sigue siendo un objetivo distante, aunque no imposible, para el actual técnico Xeneize.