Hermano de Loan Defiende Uso de Fondos Millonarios: "La Plata se Usó para la Causa"

En medio de la creciente polémica por las millonarias transferencias recibidas en su cuenta de Mercado Pago, Mariano Peña, hermano de Loan, el niño desaparecido en Corrientes, salió a dar explicaciones. Según Mariano, los $48 millones recibidos en la cuenta se destinaron a la búsqueda de su hermano y a la creación de una fundación para ayudar a otras familias en situaciones similares.

"Todo el dinero que recibimos fue colaboración de la gente. La plata se usó para la causa de Loan", afirmó Mariano durante una entrevista en el programa Hora de Cierre por Splendid AM990. Además, enfatizó que no tiene inconveniente en que la justicia revise su billetera virtual: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

La noticia sobre las millonarias transferencias generó un gran revuelo luego de que se descubriera que dos hermanos de Loan tenían $48 millones en sus cuentas de Mercado Pago. Mariano y su familia han sido objeto de escrutinio público y legal, lo que los llevó a brindar declaraciones detalladas sobre el uso de estos fondos.

Mariano Peña se presentará este jueves ante la jueza Cristina Penzo para ofrecer su testimonio y aportar más detalles sobre las transacciones y su origen. "Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no", expresó Mariano, refiriéndose a las sospechas que recaen sobre algunos miembros de la familia.

En paralelo, este miércoles declararon ante la jueza Penzo María Noguera y José Peña, padres de Loan. Se espera que en las próximas horas otros familiares del pequeño también brinden sus testimonios para esclarecer los hechos.

La desaparición de Loan ha conmovido a la comunidad y ha movilizado a muchos en la búsqueda del niño. La familia Peña continúa recibiendo apoyo y está comprometida en colaborar con la investigación para encontrar respuestas.