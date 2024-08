Este domingo 4 de agosto, el equipo de Sportsman se medirá contra ADEO en un enfrentamiento correspondiente a la séptima fecha de la Copa Amistad Caballeros.

Los horarios del partido del día son los siguientes:

14:30 - Sportsman vs. ADEO



Partidos destacados de la jornada:

Sportsman vs. ADEO

Rosario Central vs. Newell's Hockey

Atlético Provincial vs. Regatas



Este partido es crucial para ambos equipos, ya que una victoria podría acercarlos a los puestos de liderazgo en la clasificación.