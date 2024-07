Horóscopo de hoy, martes 23 de julio.

Aries



Abre bien los ojos, Aries, y no te creas todo lo que te dicen a diario las personas que aparentemente te ponen las cosas fáciles. En el amor, hoy te harán un comentario que no esperas sobre la persona que está contigo. No te creas media palabra. Hay mucho envidioso y envidiosa sueltos, a quienes parece que les molesta la felicidad de los demás. Aprende a discernirlos y aléjales de tu vida. En el terreno laboral, Si te sientes cansada de tener tanta responsabilidad a diario, Aries, hoy es un buen día para proponerte delegar parte de ella. Hazlo a partir de ahora y pronto verás los resultados. Eso sí, elige bien en quien vas a depositar tu confianza porque hay quien podría aprovecharse de la situación e intentar hacerte la cama. No confíes tanto en quienes te hacen la pelota.

Tauro



Hoy, Tauro, tendrás que poner en su sitio a alguien que se enfrentará contigo pensando que tienes un carácter que podrá doblegar. Buena sorpresa se va a llevar porque justamente en estos momentos los astros te otorgan una vertiente luchadora a diario, con la que vas a dejar de piedra a esa persona. No has de dejar que nadie se te suba a caballo abusando de tu talante amigable. A veces aguantas tanto que luego pasa lo que pasa y explotas en el momento menos oportuno. No dejes que estas situaciones de diario te superen, Tauro. Si hoy deseas hacer una reflexión profunda sobre temas trascendentales, te irá bien para serenarte, pero también te dará mucha satisfacción planificar tu próximo fin de semana. Y recuerda que para eso necesitas tranquilidad, en casa o en un entorno relajado.

Géminis



Si ya tienes claro que quieres progresar, Géminis, no esperes demasiado en tomar la decisión. No te detengas sólo porque estás a una semana de las vacaciones. Busca ahora la manera de avanzar a diario en este terreno y de perfeccionarte constantemente. Si lo encuentras y no puedes ponerlo en práctica hasta dentro de unas semanas, no importa, durante este tiempo reflexiona y madura tus ideas. Tendrás éxito en lo que inicies. En el amor, si en estos momentos estás sentimentalmente libre, hay alguien que no te conoce personalmente pero que sabe de ti a través de amigos y que a diario muestra un gran interés, Géminis. Hoy los astros propician este encuentro y tal vez de entrada no te impresione pero no tardarás en cambiar de opinión. Podría ser quien estabas esperando desde hace tiempo.

Cáncer



Disfruta hoy al máximo de tu tiempo libre, Cáncer, suavizará tus neuras y te elevará el ánimo. Aprovecha también para planificarte un poco. Deja de esperar a diario de brazos cruzados que tus jefes se aperciban de lo que vales y del trabajo que les sacas de encima. Decídete a tomar la iniciativa o pasarás totalmente desapercibida, aunque les ahorres mucho tiempo y consecuentemente dinero. No seas modesta en este aspecto. Haz que te valoren más, te lo mereces. Hoy puedes descubrir que sientes algo por una persona que te está tirando los trastos desde hace tiempo y a quien no has hecho ningún caso, Cáncer. Es verdad que quizá sería una relación con poco futuro, pero tal vez te interese vivir un romance intenso con él. No pienses tanto en el futuro a diario, sino en lo que deseas ahora mismo.

Leo



Proponte hoy mismo, Leo, no dejar que pasen más días sin hacer una llamada para conseguir el trabajo que deseas. Da igual que falte poco para las vacaciones, hazlo porque podrías recibir una propuesta afirmativa para incorporarte en septiembre. En el aspecto sentimental, te estás sintiendo mal por algo que le ocultaste a tu pareja o quizá por conveniencia le has dejado creer cosas que no son ciertas. Sea como sea, si te remuerde la conciencia a diario, sincérate hoy mismo, dale una explicación o se enterará por otro lado y será peor. Tampoco es tan importante, aunque a copia de darle vueltas lo has magnificado. Pero estará bien que se lo digas porque podrás relajarte y respirar tranquila. Estos últimos días del mes, Leo, aprovéchalos para cerrar temas pendientes. Iniciarás tu descanso sin lastres y esto te permitirá disfrutar más de tu merecido descanso.

Virgo



Hoy, ciertos acontecimientos que no esperabas te sorprenderán, Virgo. Al principio puede que no te lo tomes demasiado bien porque supone un cambio de planes, pero pronto te darás cuenta de que en realidad el destino ha puesto a tu alcance algo que estabas deseando a diario. Levanta el ánimo y afronta cualquier situación positivamente si quieres conseguir los resultados que deseas. En conjunto te espera un día fantástico, aunque sólo lo sabrás apreciar al atardecer o puede que mañana. Alguien vendrá a tu encuentro para ofrecerte una ganga, no piques porque a la larga no sería tan buena compra. En el terreno sentimental, Virgo, la persona que hasta ahora no te había hecho ningún caso, por lo menos aparentemente, podría proponerte salir, Acepta aunque mañana tengas que madrugar. Te espera una velada inolvidable y unas perspectivas de futuro muy prometedoras.

Libra



Si te sientes tan agobiada, Libra es porque te preocupas a diario por temas irrelevantes y por ello estás completamente saturada. Hoy empieza a priorizar las cosas a distinguir las importantes de de las urgentes, separando las que requieren solución pero no se incluyen dentro de otros dos casos. Este orden te ayudará a organizarte mejor y evitarás el estrés que ahora se apodera de ti. Aprovecha hoy que los astros favorecen la claridad mental para las nativas y nativos de tu signo. Asimilarás muy bien los conceptos y podrás vivir más relajadamente. En el aspecto económico, el dinero dejará de ser ahora un problema para ti. Te inspirarás para encontrar soluciones y se te ocurrirán fórmulas para generar ingresos a diario. Sentimentalmente, Libra, no estés sufriendo por algo que hiciste y céntrate en evitar situaciones similares en el futuro.

Escorpio



Cada vez estás más insatisfecha por la marcha de tu vida profesional, Escorpio, pero no se debe sólo a asuntos de trabajo. En ello influyen a diario otros temas que no funcionan como desearías. Esto te tiene con la cabeza en otra parte y te impide concentrarte. Es por ello que se te hace todo tan cuesta arriba. También crees que todo evoluciona demasiado deprisa y que te estás quedando rezagada, por lo que pierdes oportunidades. Actualizarte es muy fácil, tienes a tu alcance a diario mucha información, incluso sin salir de casa. Aprovéchala. Si tienes claro lo que deseas, Escorpio, sigue luchando por ello evita estas interferencias. En el aspecto sentimental, los astros te propician hoy un encuentro con alguien que resultaría idóneo para ti. Deberías bajar un poco el listón de tus exigencias y valorar ciertos aspectos que ahora te pasan desapercibidos.

Sagitario



Hoy es un momento óptimo para realizar ciertos cambios en tu forma de llevar a cabo tu tarea profesional, Sagitario. Si quieres optar a un puesto más relevante has de incrementar tu formación. Es un buen momento para gestionar unas clases, un curso o un master para empezar en septiembre. También deberías marcar más claramente tus objetivos de diario porque te diversificas demasiado y tus iniciativas pierden fuerza. A partir de hoy, Sagitario, evita que los asuntos laborales te absorban negativamente y no te desesperes si las cosas no avanzan a diario al ritmo que te gustaría. Tu oportunidad llegará, sin duda, pero todavía no es el momento propicio. Ten paciencia. A nivel sentimental, hoy quizá descubras un lado oscuro en la persona de quien te has enamorado. No tomes decisiones precipitadas, primero indaga y luego decide.

Capricornio



Estás atravesando un período favorable, Capricornio, aunque hoy tendrías que empezar a prever determinadas situaciones si no quieres perder el bienestar y la estabilidad que has alcanzado a diario. A partir de ahora y por un espacio de tiempo no muy largo, podría resultarte más difícil generar ganancias así que toma precauciones. Si tenías previsto hacer cambios en el hogar, renovar algo que no es absolutamente necesario, será mejor que ahora reprimas este impulso. Tiempo habrá para ello. También modera tus gastos si estás de vacaciones o a punto de empezarlas, lo pasarás igual de bien sin derroches excesivos. Los astros anuncian una cierta crisis y te conviene tener algún recurso para afrontar días de vacas flacas. Habla hoy mismo con tu pareja, Capricornio, con un buen plan para administrar el dinero, podréis pasar este período sin sobresaltos.

Acuario



Te está saliendo todo a pedir de boca, Acuario, y tienes que aprovechar este buen momento. Si sabes gestionarlo será muy duradero. Ni por un momento creas que la buena racha va a durar poco. Disfruta de tus logros y a diario mira hacia el futuro positivamente. Es recomendable que hoy te tomes el tiempo necesario para poner en orden tus ideas. Si estás pensando a diario en cambiar de trabajo, busca en paralelo pero no dejes de esforzarte como el primer día. Si finalmente decides irte, Acuario, que sea por la puerta grande y procurando que no quede totalmente cerrada por si en el futuro has de volverá a llamar a ella. En el terreno amoroso, Acuario, si estás pendiente a diario de alguien que no parece reparar en ti, hazte notar y sal de dudas.

Piscis



Hay alguien que lleva tiempo observándote a diario, Piscis, y ha llegado a conocerte muy bien. A ti también te atrae pero crees que está fuera de tu alcance, lo consideras casi un amor platónico o tal vez imposible. Hoy que tus asuntos sentimentales están protegidos por los astros, ten un gesto de acercamiento porque te dará buen resultado. Descubre las posibilidades de ser feliz que tienes a su lado. Sería un compañero de vida idóneo. Hoy también, Piscis, un encuentro fortuito con alguien inesperado, te hará suspirar de nuevo por ese viaje que hace un tiempo era tu máximo deseo, Piscis. No vuelvas a dejar escapar este sueño. Te hará feliz desde el mismo momento en que empieces a proyectarlo. Hoy mismo empieza a dar los pasos para que se haga realidad. Cuida a diario hasta el mínimo detalle y empieza a ahorrar con este fin