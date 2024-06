Costas, tras la dura derrota de Racing con Lanús: "Nunca estuvimos en el partido"

Gustavo Costas habló en conferencia de prensa después de la durísima derrota de Racing a manos de Lanús en el estadio Ciudad de Lanús por la quinta fecha de la Liga Profesional 2024 y fue sumamente autocrítico de lo hecho por sus dirigidos en la Fortaleza granate.

“Perder duele siempre, pero hoy mucho más porque no tuvimos la intensidad ni la actitud que veníamos teniendo. Espero que no nos pase más porque el fútbol argentino es muy competitivo y cuando te relajás un poco te pasan por arriba. Nos ganaron en todos los duelos, no solo en la mitad de la cancha. Fue un mal partido y ya está. No tenemos que cambiar la manera de jugar, la intensidad ni las ganas", inició el ex-jugador y capitán del club en su etapa como jugador.

"A veces se juega bien y también perdés. Nos ha tocado eso. Hoy estuvimos lejos de lo que veníamos haciendo. No ser intensos, perder fundamentalmente todos los duelos, por más que cualquier esquema, si vos perdes los duelos... y hoy nos ganaron en todos lados. Adelante, atrás, en el medio. Nos ganaron. Nunca estuvimos en el partido", completó para dejar más que en claro que no quedó nada conforme con el partido de Racing en su visita a Lanús.

Costas si se mostró positivo por el final de esta primera mitad del año, que le permitirá recuperar a jugadores condicionados por las lesiones que afectaron en gran cantidad a su plantel y el arribo del mercado de pases donde no escondió su deseo de incorporar. "Vino justo el parate, justo porque teníamos muchos jugadores que no estaban al 100%, esto no es excusa para nada, pero nos viene bien porque recuperamos jugadores. Antes del partido decíamos 'cómo se va a parar ahora el campeonato', muchos decían, y para nosotros es al revés. Todos queríamos que ya se pare porque tenemos que recuperar jugadores que no están al 100% porque teníamos casi seis jugadores que recuperar que son fundamentales. Pienso que nos vino bien el parate a nosotros, pero el resultado no nos vino bien para nada. Este mercado de pases van a llegar dos jugadores, mínimo. También vamos a tener que reponer las bajas".

Por último, el entrenador de la Academia sacó pecho por el gran plantel que ha conformado tanto dentro como fuera de la cancha, por lo que su análisis de esta primera mitad del año resulta con una inclinación por la positiva más que por la negativa. "Hemos armado un gran grupo y equipo. Más allá de la derrota, sigo sosteniendo que estoy muy enamorado de este grupo. Lo hemos ido armando incluso con lesionados; nos fuimos acomodando y hemos estado muchos partidos sin perder. Hoy, más allá de todo, por el semestre me voy conforme"