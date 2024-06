Gastón Gaudio vs. Guillermo Coria, una rivalidad que trascendió a la final de Roland Garros

El 6 de junio de 2004, el deporte argentino se paralizó cuando Gastón Gaudio y Guillermo Coria se enfrentaron en la gran final de Roland Garros. El Gato se terminó quedando con el duelo en un partido histórico que tuvo de todo, pero la rivalidad y los cruces entre ambos perduraron varios años en el tiempo.

La pica entre dos de los tenistas más importantes de Argentina comenzó años antes de la final en París. En 2001, Coria y Gaudio se enfrenaron en el ATP de Viña del Mar, Chile, donde también había un título en juego, y en aquella oportunidad el Mago ganó con un ajustado 4-6; 6-2 y 7-5, para luego celebrar bailando como Marcelo Salas, delantero que brillaba en River.

Sin embargo, el Gato se tomó revancha rápidamente ya que unos días después volvieron a cruzarse, esta vez en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires, y tras imponerse 6-3 y 7-6 le dedicó un baile a Coria pero además flameó la bandera de Independiente, club del cual es hincha.

Tres años después de estos cruces llegó el partido decisivo en Francia y Coria era el favorito porque en ese momento era el 3 del ranking ATP, aunque ya había dado positivo de doping por segunda vez en su carrera. En el arranque del encuentro, el Mago demostró todo su nivel y ganó los dos primeros sets por 6-0 y 6-3, pero a partir de allí su nivel bajó y Gaudio fue remontando la final poco a poco.

El campeón de Roland Garros 2004 se tuvo que definir en el quinto set y el santafesino tuvo dos match point a su favor, pero en ambas ocasiones la pelota picó a milímetros de la línea y no pudo coronarse. El Gato ganó 0-6; 3-6; 6-4; 6-1 y 8-6 y de esta manera levantó el primer y único Grand Slam de su carrera.

Tiempo después, el propio Coria explicó qué le pasó en París. "El partido se fue dando rápido y eso me jugó un poquito en contra porque si hubiera sido palo a palo no tenía tiepo de pensar en cosas que no tenía que pensar. Y tenía el temor de acalambrarme. No supe manejar los nervios, empecé a sentir el calambre y no lo pude manejar", comentó en diálogo con Frente a Frente en el año 2020.

Después de la histórica final del Grand Slam no volvieron a enfrentarse dentro del circuito pero durante varios años mantuvieron una relación muy distante, hasta que en 2021 el destino los cruzó ni más ni menos que por la Selección Argentina de Tenis.

En aquel entonces, Gaudio era el capitán argentino pero los altos mandos tomaron la decisión de que Coria, junto a Guillermo Cañas, formen un trío al mando del equipo, por lo que tuvieron que juntarse para diagramar el futuro del tenis argentino en la Copa Davis de ese año. Obviamente las preguntas sobre su reencuentro no tardaron en llegar, y fue el Mago quien le puso paños fríos a la situación.

"Con Guillermo y con todos los chicos estuvimos 20 años viajando por el mundo, ya está. Está todo bien, es una persona que al final terminás queriendo, pasaste toda una vida juntos, es imposible que te lleves mal por algo que ya pasó", sentenció Gaudio en Radio La Red.

En las últimas horas, y más allá de que se cumplan 20 años del cruce entre los argentinos, el histórico partido entre Coria y Gaudio estuvo en boca de todos porque después de que Novak Djokovic abandonara la actual edición de Roland Garros, volverá a jugarse una final en París sin ningún tenista del Big 3 (Nole, Rafael Nadal y Roger Federer), algo que no ocurría justamente desde la definición de 2004.