Cómo serán los nuevos créditos para viviendas que prepara el gobierno de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe avanza en el diseño de una nueva línea de créditos que ayude en la adquisición y la construcción de viviendas. La idea es presentarlo en la segunda mitad del año. El programa surge de los resultados del censo 2022, en el que se reportó que en la provincia hay 1.400.000 viviendas, y en 500.000 de ellas viven personas que no son propietarias. Es decir, en Santa Fe una de cada tres personas alquila.

"Hay muchas familias que alquilan pero no tienen posibilidad de acceso a la vivienda y eso está asociado al sector financiero. El gobernador nos pidió que viéramos de qué manera se podían multiplicar las posibilidades de acceso, y para eso era necesario cambiar algunas lógicas. La lógica era que el Estado ya no podía producir las viviendas (para tener idea, Argentina entera construye 500.000 viviendas en 10 años), si no cambiar a un Estado viabilizador, al menos para determinados sectores", dijo el Director Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia, Lucas Crivelli.