La infancia de Dieguito Fernando Maradona (11), según Mario Baudry, resulta particularmente dura, mucho más desde el fallecimiento de su papá a fines de 2020. Sin embargo, pasa buenos momentos con Gianinna Maradona, con quien mantiene un lazo cariñoso.

“Habla con Gianinna, que lo llama”, aseguró Mario Baudry en una entrevista para Socios del Espectáculo.

Luego, el abogado y pareja de Verónica Ojeda destacó a la hija menor de Claudia Villafañe: “Hasta en los momentos de máxima pelea familiares internas, que no tenían nada que ver con plata, como en toda familia. Lo que pasa es que con los Maradona sale afuera”.

Distinto es el caso de Dalma Maradona, la hermana de Gianinna.

“Con Dalma no tiene relación, pero no tiene por qué tenerla. Son etapas de la vida que se dan solas. Cuando Dieguito tenga 15, que Verónica ya no esté y ya no esté representándolo, se van a comunicar solos. Son temas familiares”, cerró Mario Baudry

CUÁL ES EL PROBLEMA DE SALUD QUE PADECE DIEGUITO FERNANDO MARADONA



Dieguito Fernando Maradona.

“Dieguito está con un tratamiento psicológico. Tiene un tema en el habla, y esto lo afecta mucho porque tiene 11 años y hoy ve todo, escucha todo, va a la escuela y los chicos le cuentan”, explicó el abogado.

Entonces, detalló: “Su descargo en el psicólogo es el tema del juicio de su papá, y lo que le cuesta ser Maradona, porque es chiquito”.

Al final, describió el estigma que persigue a Dieguito: “Él no tiene vida de nene, o sea no puede ir a jugar a una cancha como los demás nenes, no puede estar en la bicicleta como los demás nenes, porque la gente lo para, y como es tan parecido a Diego lo identifican”.