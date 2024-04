Quiénes son los favoritos en los cuartos de final de la Copa de la Liga

Éste fin de semana, se definirán los cuatro semifinalistas de la Copa Liga Profesional 2024. Algunos cruces cuentan con un candidato a sortear la llave, producto del gran nivel mostrado en su Zona. Sin embargo, en otros partidos como el Superclásico, nadie se anima a predecir un ganador. ¿Quiénes son favoritos para pasar a semis y cómo llega cada uno?

Argentinos Juniors, levemente favorito por sobre Defensa y Justicia

Argentinos Juniors tuvo un gran rendimiento en la Zona A, donde arrancó primero en la última fecha y terminó segundo producto del empate 3-3 ante Barracas Central. El equipo de Pablo Guede, quien hace unos meses era cuestionado, encontró el funcionamiento y pasó merecidamente a cuartos de final, donde enfrentará a Defensa y Justicia.

El Halcón logró clasificar como tercero de la Zona B gracias al triunfo ante Newell's en la última jornada. Defensa sufrió sobresaltos durante el certamen, como una dura goleada 0-4 ante Lanús y el empate, con polémica incluida, por un gol anulado ante Central Córdoba, en el que el DT Julio Vaccari había declarado que "a nadie le conviene que gane Defensa y Justicia", en alusión a los grandes con los que peleaba en la zona, como Boca y Racing.

Este sábado a las 15.30 en el estadio de Banfield, Argentinos y Defensa y Justicia definirán al primer semifinalista. Si bien todo puede suceder, el que llega levemente como favorito es el Bicho, producto de su desempeño durante las 14 fechas disputadas de la Copa LPF. ¿Quién ganará?

Estudiantes vs. Barracas Central, una ventaja que se explica desde la jerarquía

La victoria ante Lanús como visitante metió a Estudiantes en cuartos como segundo de la Zona B. Por su parte, Barracas Central igualó ante Argentinos y logró una histórica clasificación como tercero de la Zona A, ya que está transitando sus primeros años en la máxima categoría del fútbol argentino.

El favoritismo del Pincha de Eduardo Domínguez para este partido, que se jugará el sábado a las 18.30 en la cancha de Platense, se explica desde los nombres propios y la mística institucional. Jugadores como Enzo Pérez, José Sosa y hasta Santiago Ascacíbar pueden inclinar la balanza gracias a su experiencia en este tipo de situaciones.



Además, se suma el peso de un club con una extensa historia comparada con la del Guapo, que está vivenciando por primera vez la posibilidad de ser campeón del fútbol argentino.

Godoy Cruz, el máximo favorito a pasar a semifinales de la Copa LPF

Si bien perdió en la última fecha en La Bombonera, los números de Godoy Cruz lo ubican como el mejor equipo de la Copa de la Liga. Fue el que más puntos sumó y el que menos goles recibió, teniendo en cuenta ambas zonas. Los de Daniel Oldrá son claros favoritos ante Vélez, duelo que tendrá lugar el sábado a las 21.15 en el Estadio Único de Villa Mercedes (San Luis).



El Fortín se metió por la ventana a los cuartos de final: terminó cuarto gracias a la victoria en Mendoza ante Independiente Rivadavia y por el empate entre Independiente y Talleres. El equipo de Gustavo Quinteros tuvo buenos momentos que lo alejaron de la lucha por el descenso, pero con algunos bajones que no le permitieron depender de sí mismo en la última fecha. No obstante, hizo su parte y clasificó. Ahora, saben que no la tendrán nada fácil y que protagonizarán el cruce, a priori, más desparejo rumbo a las semifinales.

El Superclásico River - Boca, un partido aparte

Si bien River terminó líder del Grupo A y Boca cuarto del Grupo B, en los Superclásicos no importa quién llega mejor. Más allá de que el Millonario es el favorito para pasar a semifinales de la Copa LPF según las casas de apuestas, nadie se anima a predecir quién ganará el duelo que se jugará este domingo a las 15.30 en el Mario Alberto Kempes.

En la Copa LPF, River llegó complicado a la última fecha por dejar puntos, por ejemplo, en Avellaneda e irse sin nada de Parque Patricios; pero se le dieron los resultados y terminó en lo más alto de la Zona A tras vencer 3-1 en Córdoba a Instituto. Sin dudas, Martín Demichelis ganó crédito con la mejoría de su equipo y el hincha millonario sabe que llega en alza a un nuevo Superclásico.

Si bien terminó cuarto, Boca también llega en un gran momento a un nuevo duelo contra River. Diego Martínez encontró el equipo y mejoró su funcionamiento, que parece evolucionar con cada partido. Quién festejará el domingo por la tarde es toda una incógnita que mantendrá en vilo a buena parte del país.